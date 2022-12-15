أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلى وفيوتشر فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الأهلي وفيوتشر المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وتقام مباراة الأهلي وفيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء غد الجمعة على ملعب "الأهلي وي السلام".

ويعاون أمين عمر في إدارة مباراة الأهلي وفيوتشر كلا من، هاني عبدالفتاح، وعمر فتحي، وأحمد ناصر، وسيد شعبان، ومحمود أبوالرجال.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق فيوتشر غدًا في الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في بداية المران، تحت إشراف أندريس إندويا مدرب أحمال الفريق.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، جانبًا من التدريبات المتنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واجتمع كولر مع الجهاز الفني على هامش المران في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية بالفريق.