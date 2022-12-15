دينا فؤاد تكشف طريقة فقدانها للوزن الزائد.. وسبب رشاقتها

كشفت الفنانة دينا فؤاد، تفاصيل فقدانها للوزن الذي اكتسبته خلال فترة كورونا للمرة الأولى في حياتها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on، إنها اكتسبت 5 كيلو للمرة الأولى في حياتها، مما اضطرها إلى أن تغيير طريقة أكلها وتتناول أكل صحي وبكميات قليلة بالإضافة إلى أدائها التمارين الرياضية وهذا سبب رشاقتها.

مسلسل “حكايات الماميز”

وعن مسلسلها الجديد "حكايات الماميز"، مع الفنان خالد سليم، قال إنها تؤدي في العمل دور "سنجل مازر"، وهو منفصل أيضًا ويضطر لدخول جروب الماميز لمتابعة دروس أولاده، وينشأ بيننا الكثير من الحكايات تنتهي بالإعجاب.

أبطال المسلسل

مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد لوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومي سعد، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبدالغني، نورهان، أماني كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.