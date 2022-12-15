الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إذاعة إسبانية تفتح الباب أمام إمكانية مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

فتحت إذاعة إسبانية، الباب أمام إمكانية مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2023، على الرغم من كونه وصيف دوري أبطال إفريقيا.

ويجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحديد البلد المضيف للبطولة التي من المنتظر استضافتها خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وذكرت إذاعة "أوندا ثيرو"، أن هناك توجها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنح المغرب حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية في الوقت الذي تردد فيه إقامة البطولة في أبوظبي.

وشددت الإذاعة الإسبانية، أنه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في قطر، المقرر له غدًا، سيتم الكشف عن كل تفاصيل كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة، وسيتم الإعلان عن دولة المغرب مستضيفة للبطولة.

الإذاعة أشارت إلى أن لوائح مونديال الأندية تمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وفي حال إسناد تنظيم مونديال الأندية لدولة المغرب سيشارك الوداد باعتباره بطل الدوري في البلد المنظم، بينما سيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا.

الاهلى مونديال الاندية بطولة كأس العالم للأندية 2022 المغرب الوداد البيضاوي المغربي

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