الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مبيد حشري ينهي حياة فتاة في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

لقيت فتاة مصرعها، مساء الخميس، إثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ بقرية البصيلية بحرى بمركز إدفو شمال أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارًا يفيد بمصرع فتاه إثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ وتحديدًا بمنطقة الشماخية بقرية البصيلية بحرى التابعة لدائرة المركز.

بالمعاينة تبين أن الفتاة تدعى رحمة.ج.ك، 16 سنة، وأن المادة السامة التي تناولتها عن طريق الخطأ كانت عبارة عن مبيد حشري وتم إيداع الجثمان بمشرحة إدفو العمومية للعرض علي الطبيب الشرعي.

بعد العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة تبين أن الفتاة وجدت جثة هامدة وترتدي تيشرت وبنطلون اصفر اللون ولا توجد بها أي إصابات بأجزاء الجسم وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان مبيد حشري مصرع فتاة إدفو الطبيب الشرعي البصيلية بحرى الشماخية المشرحة

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