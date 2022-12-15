عمرو درويش: قانون التصالح الجديد ذلل كافة الصعوبات التى تمنع التصالح

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 20% من مساحة الأراضي الزراعية تم الاعتداء عليها ويعود ذلك لعدة أسباب منها احتياج الناس، والكثافة السكانية العالية وكذلك غياب الرقابة.

مجلس النواب سيواصل مناقشات ملف التصالح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مجلس النواب سيواصل مناقشات ملف التصالح على مخالفات البناء وتذليل كافة الصعوبات التي تمنع التصالح وبالفعل باتت متاحة، مع مناقشة ملف السلامة الإنشائية وكان حديث الجلسة العامة للمجلس.

وأكد أنه تم مناقشة التعديات على الأراضي الزراعية والزحف العمراني، بالإضافة إلى مناقشة استكمال أعمال الأدوار المخالفة وتعلية المباني.

كما أكد أن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء، يتضمن مجموعة من الضوابط من أجل إزالة موانع التصالح، منوهًا إلى أن 1.5 مليون مخالفة موجودة خارج الأحوزة العمرانية.

أزمة الدولار

كما تحدث خلال المداخلة عن أزمة الدولار، مؤكدًا أن أزمة الدولار تحتاج إلى وعي كبير من المواطنين، وأنه لابد من النظر إلى التأثيرات السلبية للشائعات التي تنال الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس على أسعار السلع في الأسواق.