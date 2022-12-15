الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرفق الكهرباء يحدد المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الجهد الفائق والمتوسط

خطوط الكهرباء
خطوط الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعض الإرشادات الخاصة بالمسافة الأمنة بين المنازل وخطوط الكهرباء.

وحدد القانون تلك المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء وهي:
- الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون متراً.
- الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر متراً.
- الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار.
- كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار.
- كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران.

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