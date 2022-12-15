الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

حقوق الشيوخ: نثق في قرارات القيادة السياسية بشأن سد النهضة

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

أشادت النائبة رشا أسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة، خلال لقائه مع قيادات الحزب الجمهوري الأمريكي، مؤكدًا موقف مصر الثابت من سد النهضة، والذي يهدف إلى صون أمنها المائي، والوصول إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت النائبة رشا اسحق، فى بيان لها اليوم، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية، ويثق فى قدرات الرئيس والحكومة على الحفاظ على حقوق مصر المائية التاريخية.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس في القمة "الإفريقية الأمريكية"، تعكس مكانة مصر في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية في العلاقات الدولية  والإفريقية .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لم تتهاون في حفظ مقدراتها وحقوقها المائية فهي لن تسمح بالتفريط فى حصتها التاريخية من مياه النيل مهما كان الثمن.

ولفتت إسحق النظر إلى الجهود المضنية التي تقوم بها مصر لدعم جهود التنمية فى منطقة حوض النيل بما يعود بالرخاء على كل شعوب المنطقة دون المساس بحقوق دول الجوار.

هذا وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، بمقر إقامته بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي أكدوا أن مصر تمثل حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

الحزب الجمهوري الأمريكي الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الدولية حوض النيل حقوق مصر المائية حقوق الانسان

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