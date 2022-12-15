تفاصيل 4 سنوات لتسجيل رحلة «العائلة المقدسة» في جريدة القاهرة

يصدر العدد الجديد من جريدة «القاهرة»؛ التابعة لوزارة الثقافة المصرية، الثلاثاء، ويتضمن العدد الجديد انفراد بنشر كافة تفاصيل تتويج أكثر من 4 سنوات من التفاوض مع اليونسكو، بتسجيل الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة في مصر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية. كسابع عنصر مصري يتم إضافته للقائمة بعد النسيج اليدوي والأراجوز المصري والتحطيب والسيرة الهلالية، بجانب النخيل والخط العربي اللذين تتشارك فيهما مصر مع عدد من الدول العربية، ويحكيها لنا رئيس الوفد الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.

بينما يودع عدد من الأدباء والنقاد المصريين والعرب الشاعر اليمني الكبير عبد العزيز المقالح.. المناضل التنويري، على رأسهم الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، وهم: د. أحمد فضل شبلول، د. أحمد درويش، الروائي اليمني وجدي الأهدل، القاص والروائي اليمني الغربي عمران، عبده الزارع، د. أحمد الصغير، والروائي السوري خليل النعيمي.

وفي صفحة الترجمة تحتفي «القاهرة» بمئوية إنشاء شركة والت ديزني، حيث تستعرض المترجمة راشدة رجب كتابين تناولا مؤسس الشركة المبدع والت ديزني.

وفي صفحة «رؤى»، يكتب د. أيمن بكر: «دانتي والمعري .. هل يهم؟»، ويكتب أحمد سليم عوض عن كتاب «سيوة .. حدوتة عمران» للدكتور حاتم الطويل، الصادر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. بينما يكتب اليمني الغربي عمران عن رواية «المسّ العاشق» لأحمد محمد عبده، ويتذكر الإعلامي الكبير فهمي عمر حكاياته الخاصة مع كأس العالم لكرة القدم.

وفي صفحة «الإبداع»، نقرأ القصص القصيرة: «شطحات جلجلة» لهدى يونس، و«لمسة نور» لمنال قابيل، و«حلم مؤجل» لإبراهيم الديب. وقصيدتي «حتى لا يضل قارئ ولا ينسى» لمحمد حربي، و«الضحكة في عصر يناير مالهاش مواعيد» لإسلام شمس الدين.

وفي صفحة الفن التشكيلي تغطية خاصة للجزء الثاني من معرض «مصر - إيطاليا» في جاليري النيل بالزمالك. بالإضافة إلى أجندة خاصة بكافة فعاليات الفن التشكيلي على مدار الأسبوع.

وفي صفحات الفن، يكتب الناقد أسامة عبد الفتاح عن مهرجان الجزائز الدولي للسينما: «عودة قوية»، ويكتب الناقد مجدي الطيب عن أزمة فيلم «ماما»: «أوراق مخفية في أزمة ماما والوصية»، بينما تكتب الناقدة صفاء الليثي عن فيلم «نور على نور»: البحث عن معنى النور في فيلم طريق.

وفي تغطية «القاهرة» للدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، تحاور إيمان كمال أنطوان خليفة، مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام بالمهرجان. كما نقرأ عن أهم أفلام المهرجان، ويكتب الناقد أحمد شوقي عن فيلمي «ملكات» و«القفطان الأزرق»: عذوبة سينما المرأة المغربية في المهرجان.

بالإضافة إلى تغطية لبانوراما الفيلم الأوروربي، وحوار خاص مع المخرجة ماريان خوري، وننشر كافة التفاصيل المتعلقة بالبانوراما.

ويتحدث صناع مسلسل «مجنونة بيك لـ «القاهرة»، وهم المخرج جو بوعيد، وأبطال العمل: أمير المصري، ومريم الخشت، وآدم الشرقاوي.

وعن العرض المسرحي «شهرزاد»، نقرأ حوارا خاصا مع المخرج ومصمم الرقصات وليد عوني، مؤسس الرقص المسرحي الحديث في مصر، وتكتب د. وفاء كمالو عن المسرحية: «إبداع مصري عالي الجماليات».

ويكتب الناقد الموسيقي محمد عطية عن المطربة الشعبية شفيقة.. «عندما يأتيك الإنصاف متأخرًا».

وفي الصفحة الأخيرة نقرأ المقال الأول للدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة القاهرة، بعنوان «مصر التي..» في عموده الجديد «عزف منفرد».