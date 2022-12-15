الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندى: صلاة العبد دون خشوع القلب غير مقبولة

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما يستعد الإنسان للصلاة عليه أن يأتي بالشاهدين وهما الشخص ذاته وقلبه، حيث يحضر بعض الناس أمام المولى عز وجل تاركا قلبه متعلقا بأمور الدنيا، وهنا غياب القلب يعني عدم قبول الصلاة، قائلاً: "ربنا بيقول يا عبد تفرغ لصلاتي، ومن يدخل على الملك لا بد أن يفرغ تفكيره وقلبه من أمور الدنيا وهمومها".

مصير تارك الصلاة

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تارك الصلاة متعمد سيكون مصيره نار جهنم، حيث أصبح في هذا العصر أناس ينكروا وجود الصلاة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى سيحاسب هذه الفئة حسابًا عسيرًا.

أهمية الصلاة

وأضاف في حديثه، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة الالتزام بالصلاة وتأديتها بوقتها لأنها بداية صلة العبد بالله سبحانه وتعالى، وهي أول ما سيحاسب عليه العبد بعد مماته.

الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون أهمية الصلاة تارك الصلاة خشوع القلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

جامعة أسيوط تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية

«تحدث معه».. مبادرة لتفعيل مشاركة الرجال في القضية السكانية بالمنيا

أمانة المهنيين بالإسكندرية تطلق سلسلة ندوات مع قيادات النقابات المهنية

فى حملة مكبرة.. تحرير 14 محضر تموين بسفاجا

حبس المتهم بقتل نجله فى البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟