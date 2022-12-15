خالد الجندى: صلاة العبد دون خشوع القلب غير مقبولة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما يستعد الإنسان للصلاة عليه أن يأتي بالشاهدين وهما الشخص ذاته وقلبه، حيث يحضر بعض الناس أمام المولى عز وجل تاركا قلبه متعلقا بأمور الدنيا، وهنا غياب القلب يعني عدم قبول الصلاة، قائلاً: "ربنا بيقول يا عبد تفرغ لصلاتي، ومن يدخل على الملك لا بد أن يفرغ تفكيره وقلبه من أمور الدنيا وهمومها".

مصير تارك الصلاة

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تارك الصلاة متعمد سيكون مصيره نار جهنم، حيث أصبح في هذا العصر أناس ينكروا وجود الصلاة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى سيحاسب هذه الفئة حسابًا عسيرًا.

أهمية الصلاة

وأضاف في حديثه، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة الالتزام بالصلاة وتأديتها بوقتها لأنها بداية صلة العبد بالله سبحانه وتعالى، وهي أول ما سيحاسب عليه العبد بعد مماته.