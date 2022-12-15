الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة لرعاية المواهب.. كيف تستعد لمسابقة كمال الأجسام؟

كمال أجسام
كمال أجسام

هل كنت تتدرب بقوة وتتمتع بنمط صحي، وتريد الارتقاء بنفسك إلى المستوى التالي؟ ربما تكون قد بدأت في الاستمتاع بفكرة التحضير لمسابقة كمال الأجسام.

إنها خطوة كبيرة لكنها خطوة مثيرة هذه هي أهم  أشياء عليك معرفتها قبل التخطيط لظهورك الأول في مرحلة المنافسة بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب

اختر المدرب المناسب والدعم

تعد المنافسة التزامًا جادًا، وبغض النظر عن المدة التي قضيتها في تناول وجبات صحية وفي صالة الألعاب الرياضية، فإن البحث عن إرشادات مهنية يعد خطوة أساسية نحو الصعود على خشبة المسرح لأول مرة.

على الرغم من أنه ليس إلزاميًا، إلا أن المدرب أو المرشد استثمار قوي ويوصى به بشدة عندما لا تكون منافسًا من قبل، ستكون هناك أوقات يكون لديك فيها أسئلة، أو ستشك في نفسك، الحصول على هذا الدعم الإضافي يحدث فرقًا كبيرًا في التجربة.

كن صادقًا مع نفسك بشأن الجدول الزمني الخاص بك

نبدأ جميعًا في أماكن مختلفة بأشكال مختلفة من الجسم، ولكن معظم المنافسين يتبعون نظامًا غذائيًا لمدة لا تقل عن 16 أسبوعًا قبل المنافسة.

إنهم يتغذون لأنهم قاموا بالفعل ببناء العضلات التي تشتد الحاجة إليها لفئتهم.

كن صريحًا مع نفسك بشأن ما إذا كنت مستعدًا للإنقاص أو ما إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت لبناء كتلة عضلية عالية الجودة، إذا كنت مستعدًا، ففكر في مقدار الدهون في الجسم التي يجب أن تخسرها، عادة ما يكون هذا هو أفضل مؤشر لمقدار الوقت الذي قد تحتاجه، سيتمكن مدرب محترف أو منافس متمرس من مساعدتك في هذا التقييم.

إعداد الطعام صعب لكنه يستحق العناء

يعد برنامج وجبات كمال الأجسام أحد أهم أجزاء الاستعداد للمنافسة، ومع ذلك يأتي إعداد وجبة صحية.

على الرغم من عدم وجود طريقة "صحيحة" لاتباع نظام غذائي لفقدان الدهون في الجسم، فإن المنافس العادي سيتبع خطة تغذية عالية البروتين ومتوسطة إلى منخفضة الكربوهيدرات وخطة تغذية معتدلة الدهون.

لا توجد طريقة "صحيحة" للتدريب

بصراحة التدريب لمسابقة كمال الأجسام ليس بالأمر الهوى، لا تحتاج إلى أحدث الأدوات أو جدول تدريب مكلف، كل ما تحتاجه هو التصميم والمثابرة وصالة رياضية تتضمن الأساسيات.

مسابقة كمال أجسام لياقة بدنية منافسة مبادرة المتحدة رعاية المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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