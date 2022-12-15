الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الاهلى في الدوري وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع امام البنك الاهلى

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الاهلى فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما تبحث عنه جماهير الزمالك، والتى تمنى النفس بمواصلة انتصارات فريقها والتى كان أخرها الفوز على “بيراميدز” فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدورى، للاستمرار فى مطارده الاهلى على قمة الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع البنك الاهلى فى تمام الخامسة من مساء غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى مباراة الجولة السابعة بالدورى المصرى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والبنك الاهلى على أون تايم شبورتس اتش 2، ويسبق المباراة ستديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى مصر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الاهلى فى الدورى

استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على إجراء تغيرين على تشكيل الزمالك الذى ينوى الاعتماد عليه أمام البنك الاهلى، أولها الدفع بالتونسى سيف الدين الجزيرى بدلا من يوسف حسن، فيما يتم الدفع بعماد نبيل دونجا او محمد اشرف روقا فى وسط الملعب بدلا من امام عاشور، وإشراك إمام عاشور فى مركز مصطفى شلبى الذى تعرض للاصابة بكدمه فى مباراة بيراميدز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الاهلى

محمد عواد فى حراسة المرمى

حمزه المثلوثى ومصطفى الزنارى وحسام عبدالجواد فى الدفاع

وأحمد فتوح وعمرو السيسى وامام عاشور وسيد عبدالله نيمار فى وسط الملعب

وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى أو دونجا وسيف الدين الجزيرى فى الهجوم.

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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدورى المصري والقنوات الناقلة للجولة السابعة

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جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك والبنك الاهلى

  • الأهلى برصيد 18 نقطة من ست مباريات
  • غزل المحلة برصيد 16 نقطة من سبع مباريات
  • الزمالك برصيد 14 نقطة من ست مباريات
  • فيوتشر برصيد 14 نقطة من ست مباريات
  • بيراميدز برصيد 11 نقطة من ست مباريات
  • الاتحاد السكندرى برصيد 9 نقاط من ست مباريات
  • فاركو برصيد 7 نقاط من ست مباريات
  • سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط من ست نقاط
  • المقاولون العرب برصيد 7 نقاط من ست مباريات
  • طلائع الجيش برصيد 7 نقاط من سبع مباريات
  • البنك الاهلى برصيد 6 نقاط من ست مباريات

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الاهلى 

خاض الزمالك والبنك الاهلى اربعة مباريات فى الدورى المصرى فى الموسم الماضة وقبل الماضى، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى مباراتين وتعادل الفريقين فى مباراتين، وفشل البنك فى تحقيق الفوز على الزمالك، وزار لاعب الزمالك شباك البنك الاهلى 8 مرات، فيما أحرز لاعبو البنك الاهلى أربعة أهداف فى شباك الزمالك.

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