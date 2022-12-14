الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسالة وإشادة.. أبرز كواليس جلسة «فيريرا» مع لاعبى الزمالك

فيريرا مدرب الزمالك
فيريرا مدرب الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وجه خلالها العديد من الرسائل المهمة والتحفيزية استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني خلال رسالته للاعبين ضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة خلال هذه فترة المهمة في مشوار الزمالك، لمواصلة الانتصارات وحصد نقاط المباراة المقبلة .

وأشاد بالالتزام من الجميع والروح المتواجدة من أجل تحقيق النجاحات وتقديم الأفضل، وشدد المدير الفني خلال حديثه مع اللاعبين على ثقته التامة في جميع العناصر المتواجدة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة والمتفق عليها دائمًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


"فيريرا" يخفف الحمل البدني على اللاعبين


وفي ذات السياق، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في الدوري.

وشهدت هذه الفقرة النزول بالحمل البدني بشكل تدريجي خاصة مع اقتراب المواجهة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة، بالإضافة إلى فقرة تأهيل خفيف بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة.

وحرص أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال على قيادة هذه الفقرة وتوجيه التعليمات بشكل مستمر للاعبين لتجهيزهم بصورة جيدة  للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك فيريرا البنك الأهلي الدورى المصرى جلسة فيريرا مع اللاعبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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