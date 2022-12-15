جدول العطلات الرسمية عام 2023 وموعد عيدي الفطر والأضحى 1444

اقترب العام الجديد 2023 على الأبواب، والذي يبدأ خلاله الموظفون في الحصول على الإجازات الرسمية خلال العام من جديد، وذلك كون الدولة تعطي لكلا القطاعين الخاص والعام إجازات في المناسبات المختلفة.

العطلات الرسمية عام 2023

وازداد البحث من قبل العديد حول العطلات الرسمية بعام 2023، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور عطلات 2023:

-تبدأ من يوم 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد يوم السبت الموافق 7 يناير 2023

-ثم يليها بنفس الشهر إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

-وتتوقف الإجازات الرسمية خلال شهر فبراير، ثم تبدأ خلال شهر مارس بإجازة عيد تحرير طابا يوم الأحد الموافق 19 مارس من عام 2023.

-ويليه إجازة عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 أبريل عام 2023.

موعد عيد الفطر 1444

-ويليه إجازة عيد الفطر المبارك 1444 وتكون في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل عام 2023.

-ثم إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

-ويبدأ شهر مايو بإجازة عيد العمال يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023.

موعد إجازة عيد الأضحي 1444

-وتبدأ إجازات عيد الأضحي المبارك 1444 بداية يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وقفة عيد الأضحى، ثم إجازة عيد الأضحى يوم الأربعاء 10 الموافق إلي يوم 28 يونيو 2023

-ويليه إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي تتزامن مع يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يونيو عام 2023.

-ثم إجازة رأس السنة الهجرية في يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو عام 2023

-وإجازة عيد الثورة يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023

-وخلال شهر سبتمبر يحصل العاملين بالقطاع العام والخاص بالدولة المصرية على إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 من نفس الشهر.

-أما خلال شهر أكتوبر يحصل الموظفين على إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973، والذي يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023، وتكون هذه أخر إجازات العام 2023.