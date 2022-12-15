وكيل «تعليم بورسعيد» تشهد انطلاق ورشة عمل التقويم الإلكتروني وبنوك الأسئلة

شهدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم بمسرح أحد المدارس الخاصة، انطلاق ورشة عمل عن التقويم الإلكتروني وبنوك الأسئلة بحضور الدكتور محمد المُري، بجامعة الزقازيق عضو مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحنان عثمان، مدير إدارة التعليم الخاص.

وأكدت وكيل الوزارة، أن هذة الورشة تستهدف الموجهين العموم والموجهين الأوائل وعدد 150 معلمًا من معلمي المواد الدراسية الأساسية من مدارس إدارتيّ جنوب وشرق التعليميتين، معربة عن بالغ سعادتها بتواجد قيمة علمية كبيرة مثل الدكتور محمد المُري؛ ليستفيد منها الفئات المستهدفة من ورشة العمل.

وأشارت الدكتورة هالة عبدالسلام، إلى أن التقويم الإلكتروني هو أحد المكتسبات المهمة لتوظيف شبكات المعلومات وتجهيزات الحاسب الآلي والبرمجيات التعليمية المطورة في خدمة التقييم لتجميع وتحليل إجابات الطلاب بما يساعد المعلم على تحديد المتغيرات المتعلقة بضعف وقوة التحصيل الدراسي.

وأضافت وكيل الوزارة، أن الاختبارات الإلكترونية من أهم أدوات التقويم الإلكتروني، حيث يمكن للمعلم اختبار الطلاب بالأسئلة المقالية والموضوعية وغيرها ويمكن أيضًا من خلالها إنشاء بنك للأسئلة لخدمة المقررات، مشيرة إلى أهمية التصحيح المميكن الذي يعد من أهم مزايا هذه النوعية من الاختبارات.