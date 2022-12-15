الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نص كلمة الرئيس السيسى فى سجل الشرف الخاص بـ«البنتاجون»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سجل الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وجاءت نص الكلمة كالتالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه لمن دواعي سروري اليوم زيارة مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الصرح الذي يمثل إحدى أعرق المؤسسات العسكرية على مستوى العالم، كما يسعدني الالتقاء بالسيد أوستن لويد، وزير الدفاع الأمريكي، وبهذه المناسبة وبصفتي رئيس لجمهورية مصر العربية أؤكد حرصي على ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالولايات المتحدة، لما فيه صالح الشعبين المصري والأمريكي، وأتطلع إلى أن تمثل زيارتي الحالية خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط التي طالما جمعت بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في كل المجالات، لما فيه صالح شعبينا ودولتينا. 

مع خالص الشكر على حفاوة الاستقبال، وأصدق التمنيات للولايات المتحدة الصديقة بكل الخير والسلام والرفعة ومزيد من التقدم والازدهار.

 عبدالفتاح السيسي

 رئيس جمهورية مصر العربية

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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