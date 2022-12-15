الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإيطالية: العلاقات مع دول المتوسط والشمال الإفريقي لها أهمية خاصة

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، عن أبعاد متوسطية لسياسة حكومتها الخارجية، منوهة لأهمية علاقات روما مع الشمال الإفريقي.

وجاء تصريحات "ميلوني" للصحفيين في بروكسل قبل انطلاق القمة الأوروبية، التي تمثل فيها بلادها للمرة الأولى، وقالت «لقد رأيتم إلى أي مدى تُعول هذه الحكومة على البُعد المتوسطي لإيطاليا، فيما يتعلق بالعلاقة مع شمال إفريقيا ومع دول البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا التوجه يغدو مهمًا للغاية، في السياق الذي نجد أنفسنا فيه، سواء من حيث التعاون في مجال الطاقة وبشأن كل ما يتعلق بمسألة الهجرة»، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

- شبهات الفساد بالبرلمان الأوروبي سيناريو مثير للقلق

على صعيد آخر، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية تحقيقات القضاء البلجيكي حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي بـ«السيناريو المثير للقلق بشكل موضوعي».

وقالت: «إن الأخبار الواردة تحكي عن أشياء لم نتخيلها أبدًا، أعتقد أنه أمام أحداث من هذا النوع، يكتسي رد الفعل أهمية بالغة ويجب أن يكون حازمًا وحاسماً. ينبغي أن نذهب إلى النهاية في التحقيقات، وألا نقدم أية خصومات، إن مصداقية الاتحاد وأممنا في المحك».

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية، «من المحتمل أن يتم مناقشة هذا الموضوع اليوم أيضًا، سنطالب بإلقاء ضوء كامل على ما يحدث، لأن الخطوط العامة تبدو مدمرة للغاية».

- تداعيات الحرب بأوكرانيا

 

كما تطرقت رئيسة الوزراء الإيطالية، إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها من منظور الطاقة وعن قضية الهجرة، وقالت «أعتقد أن مسألة الطاقة في غاية الاهمية وعمومًا هذا مجلس أوروبي دُعينا فيه لتأكيد دعمنا لكييف في الحرب العدوانية ضد أوكرانيا».

وفيما يتعلق بمسألة أوكرانيا، رأت «ميلوني»، أنه «يتعين علينا أن نكون قادرين على تقديم ردود فعالة على التأثير الدومينو للصراع. وأعتقد أن القضية سياسية للغاية وليست فنية وأن هذا المجلس الأوروبي لديه ما يلزم لإحراز تقدم. إيطاليا تأتي بمواقفها وستساهم في النقاش وستسعى إلى حلول مشتركة فعالة».

وطالبت من جهة أخرى بمعالجة قضية الهجرة على المستوى الهيكلي، حيث تدعو روما الدول الأوروبية لتقاسم أعباء استقبال اللاجئين وبإجراءات، بالتنسيق مع دول المنشأ والعبور، لوقف تدفقات الهجرة الاقتصادية غير النظامية.

جورجيا ميلوني ​ايطاليا​ العلاقات الإيطالية دول المتوسط دول شمال إفريقيا الحرب الأوكرانية البرلمان الأروروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

مرحلة الركود التضخمى.. كيف يؤثر رفع سعر الفائدة الأمريكية على مصر؟

حبس المتهم بالشروع فى قتل شخص بسبب خلافات مالية بالقاهرة

«الشهيد خيرت القاضي» تفوز بنهائي أوائل طلبة الثانوية بنجع حمادي في قنا

الملا: تكلفة مشروع مصفاة الذهب 100 مليون دولار وطرحها قريبًا

مصلحة الضرائب غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟