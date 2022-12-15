رئيس الوزراء الإيطالية: العلاقات مع دول المتوسط والشمال الإفريقي لها أهمية خاصة

تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، عن أبعاد متوسطية لسياسة حكومتها الخارجية، منوهة لأهمية علاقات روما مع الشمال الإفريقي.

وجاء تصريحات "ميلوني" للصحفيين في بروكسل قبل انطلاق القمة الأوروبية، التي تمثل فيها بلادها للمرة الأولى، وقالت «لقد رأيتم إلى أي مدى تُعول هذه الحكومة على البُعد المتوسطي لإيطاليا، فيما يتعلق بالعلاقة مع شمال إفريقيا ومع دول البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا التوجه يغدو مهمًا للغاية، في السياق الذي نجد أنفسنا فيه، سواء من حيث التعاون في مجال الطاقة وبشأن كل ما يتعلق بمسألة الهجرة»، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

- شبهات الفساد بالبرلمان الأوروبي سيناريو مثير للقلق

على صعيد آخر، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية تحقيقات القضاء البلجيكي حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي بـ«السيناريو المثير للقلق بشكل موضوعي».

وقالت: «إن الأخبار الواردة تحكي عن أشياء لم نتخيلها أبدًا، أعتقد أنه أمام أحداث من هذا النوع، يكتسي رد الفعل أهمية بالغة ويجب أن يكون حازمًا وحاسماً. ينبغي أن نذهب إلى النهاية في التحقيقات، وألا نقدم أية خصومات، إن مصداقية الاتحاد وأممنا في المحك».

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية، «من المحتمل أن يتم مناقشة هذا الموضوع اليوم أيضًا، سنطالب بإلقاء ضوء كامل على ما يحدث، لأن الخطوط العامة تبدو مدمرة للغاية».

- تداعيات الحرب بأوكرانيا

كما تطرقت رئيسة الوزراء الإيطالية، إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها من منظور الطاقة وعن قضية الهجرة، وقالت «أعتقد أن مسألة الطاقة في غاية الاهمية وعمومًا هذا مجلس أوروبي دُعينا فيه لتأكيد دعمنا لكييف في الحرب العدوانية ضد أوكرانيا».

وفيما يتعلق بمسألة أوكرانيا، رأت «ميلوني»، أنه «يتعين علينا أن نكون قادرين على تقديم ردود فعالة على التأثير الدومينو للصراع. وأعتقد أن القضية سياسية للغاية وليست فنية وأن هذا المجلس الأوروبي لديه ما يلزم لإحراز تقدم. إيطاليا تأتي بمواقفها وستساهم في النقاش وستسعى إلى حلول مشتركة فعالة».

وطالبت من جهة أخرى بمعالجة قضية الهجرة على المستوى الهيكلي، حيث تدعو روما الدول الأوروبية لتقاسم أعباء استقبال اللاجئين وبإجراءات، بالتنسيق مع دول المنشأ والعبور، لوقف تدفقات الهجرة الاقتصادية غير النظامية.