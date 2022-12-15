بعد زيادة الإضرابات.. ديلي ميل: فواتير الطاقة وتكلفة المعيشة لن تتراجع ببريطانيا

وصلت فواتير الطاقة في المملكة المتحدة لمستويات قياسية، ويؤكد الخبراء أنها قد لا تعود إلى طبيعتها حتى نهاية العقد، ما يهدد بالمزيد من الأزمات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة المتحدة حاليًا ما دفع الكثيرون للإضراب عن العمل، وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بلغ عدد أيام العمل الضائعة في بريطانيا بسبب الإضرابات الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب الأرقام الرسمية.

أزمة متفاقمة

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في عام 2018، فإن متوسط فاتورة الطاقة المنزلية كان حوالي 1000 جنيه إسترليني سنويًا ، وفقًا للجهة التنظيمية أوفجيم، ومع ذلك ، دفع الكثيرون أقل بكثير بسبب التعريفات التنافسية الهائلة التي تقدمها شركات الغاز والكهرباء، وبعد 4 سنوات بلغ متوسط فاتورة الطاقة حوالي 3549 جنيهًا إسترلينيًا في السنة.

وتابعت الصحيفة أن هذا هو مستوى سقف سعر " أوفجيم"، الذي يحد من مقدار ما يمكن تحصيله من الأسرة ذات الاستخدام المتوسط ، والتي تدفع سعرًا متغيرًا لصفقة الطاقة عن طريق الخصم المباشر، في غضون عام، حوالي 80 في المائة من منازل المملكة المتحدة تدفع الآن فواتير الطاقة التي يحددها سقف السعر هذا. لكن السؤال الذي تريد الأسر الإجابة عليه هو ، متى ستبدأ الفواتير في الانخفاض مرة أخرى؟

- خبراء: الا توجد مؤشرات على تراجع الأسعار في المستقبل القريب

وقال خبراء "الفواتير ستكون مرتفعة للغاية لبقية العقد، لا توجد مؤشرات على تراجع الأسعار في المستقبل القريب"، وتوقع مستشارو الطاقة كورنوال إنسايت وأوكسيليون بدقة إلى حد ما جميع تغييرات سقف أسعار أوفجيم خلال أزمة تكلفة المعيشة.

ويقول الخبراء في كورنوال إنسايت إن فواتير الطاقة لن تعود إلى أقل من 1000 جنيه إسترليني سنويًا للأسرة العادية حتى عام 2030 على الأقل.

قال متحدث باسم كورنوال إنسايت: "لا نتوقع عودة أسعار الجملة إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العقد"، وفي الوقت نفسه ، قال توني جوردان ، الشريك الرئيسي لـ Auxilione، إن فواتير الطاقة لن تقل عن 3000 جنيه إسترليني سنويًا حتى حوالي يوليو 2024.

وأضاف "يمكننا أن نتوقع عدة أشهر قادمة ، إن لم يكن سنوات، يمكننا أن نقول أن الأرقام لا تعود إلى 1000 جنيه إسترليني أو أي مستوى قريب منها مرة أخرى، الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يغير ذلك هو الانهيار الكارثي في أسعار الجملة، ومع ذلك ، فإن هذا النوع من الانهيار غير مرجح حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بالجملة العام المقبل".