الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد زيادة الإضرابات.. ديلي ميل: فواتير الطاقة وتكلفة المعيشة لن تتراجع ببريطانيا

الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية في بريطانيا

وصلت فواتير الطاقة في المملكة المتحدة لمستويات قياسية، ويؤكد الخبراء أنها قد لا تعود إلى طبيعتها حتى نهاية العقد، ما يهدد بالمزيد من الأزمات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة المتحدة حاليًا ما دفع الكثيرون للإضراب عن العمل، وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بلغ عدد أيام العمل الضائعة في بريطانيا بسبب الإضرابات الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب الأرقام الرسمية.

أزمة متفاقمة

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في عام 2018، فإن متوسط فاتورة الطاقة المنزلية كان حوالي 1000 جنيه إسترليني سنويًا ، وفقًا للجهة التنظيمية أوفجيم، ومع ذلك ، دفع الكثيرون أقل بكثير بسبب التعريفات التنافسية الهائلة التي تقدمها شركات الغاز والكهرباء، وبعد 4 سنوات بلغ متوسط فاتورة الطاقة حوالي 3549 جنيهًا إسترلينيًا في السنة.

وتابعت الصحيفة أن هذا هو مستوى سقف سعر " أوفجيم"، الذي يحد من مقدار ما يمكن تحصيله من الأسرة ذات الاستخدام المتوسط ، والتي تدفع سعرًا متغيرًا لصفقة الطاقة عن طريق الخصم المباشر، في غضون عام، حوالي 80 في المائة من منازل المملكة المتحدة تدفع الآن فواتير الطاقة التي يحددها سقف السعر هذا. لكن السؤال الذي تريد الأسر الإجابة عليه هو ، متى ستبدأ الفواتير في الانخفاض مرة أخرى؟

-  خبراء: الا توجد مؤشرات على تراجع الأسعار في المستقبل القريب

وقال خبراء "الفواتير ستكون مرتفعة للغاية لبقية العقد، لا توجد مؤشرات على تراجع الأسعار في المستقبل القريب"، وتوقع مستشارو الطاقة كورنوال إنسايت وأوكسيليون بدقة إلى حد ما جميع تغييرات سقف أسعار أوفجيم خلال أزمة تكلفة المعيشة.

ويقول الخبراء في كورنوال إنسايت إن فواتير الطاقة لن تعود إلى أقل من 1000 جنيه إسترليني سنويًا للأسرة العادية حتى عام 2030 على الأقل.

قال متحدث باسم كورنوال إنسايت: "لا نتوقع عودة أسعار الجملة إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العقد"، وفي الوقت نفسه ، قال توني جوردان ، الشريك الرئيسي لـ Auxilione، إن فواتير الطاقة لن تقل عن 3000 جنيه إسترليني سنويًا حتى حوالي يوليو 2024.

وأضاف "يمكننا أن نتوقع عدة أشهر قادمة ، إن لم يكن سنوات، يمكننا أن نقول أن الأرقام لا تعود إلى 1000 جنيه إسترليني أو أي مستوى قريب منها مرة أخرى، الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يغير ذلك هو الانهيار الكارثي في أسعار الجملة، ومع ذلك ، فإن هذا النوع من الانهيار غير مرجح حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بالجملة العام المقبل".

 

أسعار ازمة الطاقة فواتير اضرابات تكلفة المعيشة عقد بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

انتظام حركة القطارات بوسط الدلتا عقب رفع قطار خرج عن القضبان بطنطا

نص كلمة الرئيس السيسى فى سجل الشرف الخاص بـ«البنتاجون»

اقتراح برغبة لتأجيل سداد أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟