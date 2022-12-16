المستفيدون بقرية أبو مناع قبلي: «حياة كريمة» حققت أحلامنا بتوفير خدمات متكاملة

سعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحقيق مطالب أهالي قرية أبو مناع قبلي بمركز دشنا بمحافظة قنا، من خلال توفير مشروعات وتطويرات لخدمة أهالينا في الصعيد، وأحلام تحققت فى لحظة منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، لتنقل سكان تلك القرى نقلة حضارية كبيرة أسوة بالمدن، وتوفر لهم العديد والعديد من الخدمات العامة والمرافق وخاصة فى مجال الصحة وعمل خدمات كثيرة كانوا محرمون منها.

وقال محمد الطحاوي أحد أهالي قنا، "شاهدنا العمل يسير على قدم وساق من المتطوعين في المبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير وحدة طب الأسرة ومحطات الصرف الصحي التي تمت على أعلى مستوى من الأعمال الإنشائية وتطوير المدارس لأولادنا.. شكرا لكل من سعى لذلك حياة كريمة جددت لنا الأمل، موضحًا أن جميع الأهالي سعداء بهذا الإنجاز الكبير لأحد أهم المشروعات التي كانوا يطالبون بها، موجهًا الشكر للرئيس والقائمين على المبادرة".

وتابع سعيد حسن، أنهم كانوا يحلمون بمحطة رفع الصرف الصحي وتحويلات الكهرباء الجديدة ولكن الحلم زاد وتم عمل خدمات كثيرة والتي تمت على أعلى مستوى، ومن ضمنهم تجديد المدارس من أجل جيل واع، كما سيتم تنفيذ مشروع البريد المصري في المرحلة المقبل.

وأضاف حرصت "حياة كريمة" على عمل وحدة طب الأسرة التي تم إنشائها لخدمة أهالي القرية للكشف الدوري والعلاج ومشروع تنمية الأسرة والطفل، ويضم حضانة أطفال وحديقة ألعاب، و مشغل ومعرض لمنتجات بهدف التمكين الاقتصادي للنساء واشتراكهم في سوق العمل.

وقام فريق حياة كريمة بزيارة مركز دشنا وبالتحديد في قرية أبو مناع قبلي، لمتابعة آخر المشروعات، التي تم تنفيذها لخدمة أهالي القرية وسط فرحة وسعادة كبيرة من الاهالي على ما حققته حياة كريمة من إنجازات.