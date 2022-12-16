الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المستفيدون بقرية أبو مناع قبلي: «حياة كريمة» حققت أحلامنا بتوفير خدمات متكاملة

حياة كريمة
حياة كريمة

سعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحقيق مطالب أهالي قرية أبو مناع قبلي بمركز دشنا بمحافظة قنا، من خلال توفير مشروعات وتطويرات لخدمة أهالينا في الصعيد، وأحلام تحققت فى لحظة منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، لتنقل سكان تلك القرى نقلة حضارية كبيرة أسوة بالمدن، وتوفر لهم العديد والعديد من الخدمات العامة والمرافق وخاصة فى مجال الصحة وعمل خدمات كثيرة كانوا محرمون منها.

وقال  محمد الطحاوي أحد أهالي قنا، "شاهدنا العمل يسير على قدم وساق من المتطوعين في المبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير وحدة طب الأسرة ومحطات الصرف الصحي التي تمت على أعلى مستوى من الأعمال الإنشائية وتطوير المدارس لأولادنا.. شكرا لكل من سعى لذلك حياة كريمة جددت لنا الأمل، موضحًا أن جميع الأهالي سعداء بهذا الإنجاز الكبير لأحد أهم المشروعات التي كانوا يطالبون بها، موجهًا الشكر للرئيس والقائمين على المبادرة".

وتابع سعيد حسن، أنهم كانوا يحلمون بمحطة رفع الصرف الصحي وتحويلات الكهرباء الجديدة ولكن الحلم زاد وتم عمل خدمات كثيرة والتي تمت على أعلى مستوى، ومن ضمنهم تجديد المدارس من أجل جيل واع، كما سيتم تنفيذ مشروع البريد المصري في المرحلة المقبل.

وأضاف حرصت "حياة كريمة" على عمل وحدة طب الأسرة التي تم إنشائها لخدمة أهالي القرية للكشف الدوري والعلاج ومشروع تنمية الأسرة والطفل، ويضم حضانة أطفال وحديقة ألعاب، و مشغل ومعرض لمنتجات بهدف التمكين الاقتصادي للنساء واشتراكهم في سوق العمل.

وقام فريق حياة كريمة بزيارة مركز دشنا وبالتحديد في قرية أبو مناع قبلي، لمتابعة آخر المشروعات، التي تم تنفيذها لخدمة أهالي القرية وسط فرحة وسعادة كبيرة من الاهالي على ما حققته حياة كريمة من إنجازات.

أهالي قرية إطلاق مبادرة حياة كريمة البريد المصري الريف المصري الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

الآن.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. وخطوط المواصلات العامة لخدمة الزوار

وزير الدفاع الكويتي يقدم استقالته لرئيس الوزراء أحمد الصباح

لمدة 4 ساعات.. قطع التيار الكهربائى عن قطور فى الغربية اليوم

السكة الحديد: ترحيب كبير من المواطنين بعد امتداد مسير قطارات لـ الإسكندرية

كوريا الشمالية تختبر محركًا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022