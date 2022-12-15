الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تحذير لأهالى مصر الجديدة.. انقطاع المياه اليوم لمدة ١٢ ساعة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة (ميدان روكسي ومتفرعاته – شارع الميرغني ومتفرعاته – إبراهيم اللقاني ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – منطقة الاتحادية)، وضعفها بمناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وكذا مدينة النور بالزاوية الحمراء.

 

وأفادت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب الانقطاع، القيام بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة مياه الأميرية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15-12-2022 اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

أعمال إحلال وتجديد شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب بالقاهرة مناطق مصر الجديدة انقطاع المياه ١٢ ساعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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