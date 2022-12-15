تحذير لأهالى مصر الجديدة.. انقطاع المياه اليوم لمدة ١٢ ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة (ميدان روكسي ومتفرعاته – شارع الميرغني ومتفرعاته – إبراهيم اللقاني ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – منطقة الاتحادية)، وضعفها بمناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وكذا مدينة النور بالزاوية الحمراء.

وأفادت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب الانقطاع، القيام بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة مياه الأميرية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15-12-2022 اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.