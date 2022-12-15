الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد افتتاح المتحدة لقناة وثائقية.. شريف سعيد: بدأنا العمل عليها منذ 4 سنوات

المخرج شريف سعيد
المخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية الجديدة

قال المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة، إن الخطة الحالية جاءت امتدادًا لخطوة بدأت في فبراير 2018 مع تأسيس وحدة الأفلام الوثائقية بالمتحدة، وأحمد الدريني رئيس قطاع الانتاج الوثائقي بالشركة، مشيرًا إلى أنه على مدار 4 سنوات تم تقديم أكثر من 50 فيلمًا وتجربة أشاد بها كثيرون داخل وخارج المجال. 

 

الشركة المتحدة تعيد الصناعة الوثائقية لمكانتها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والذماع بعر فضائية "الأولى المصرية"، أن إدارة الشركة المتحدة رأت التوسع في التجربة والطرح كان لإنشاء قطاع للإنتاج الوثائقي ينبثق منه قناة وثائقية بمعنى توسعة الإنتاج وتنوعه، واستنهاض صناعة وثائقية أصيلة، ومصر شهدت في العقد الأخير انخفاضًا في منحناه وهذا الدور الذي تقوم به الشركة المتحدة هو إعادة لمكانته.

 

وتابع، أن المتحدة ستتعاون مع كل قطاعات الصناعة بمصر داخلها وخارجها وستتعاون المتحدة مع كل صناع الوثائقيات لخلق سوق جديد و تنافسي، و نأمل تقديم شيء محترم وأن نكون عند حسن ظن المشاهد المصري والعربي.

 

وأشار إلى أن القناة ستضم أفلامًا وثائقية وطنية وفنية وثقافية، وفي كل المجالات، موضحًا أنه سبق وقدم فيلمًا وثائقيًا عن المسرح القومي في مئويته، وآخر عن حكاية فرقة المسرح القومي والهدف تقديم قماشة متسعة وليست في شيء بعينه، ومن ضمن الخطط إنقاذ الجنود الوثائقية المنسية، مثل: فيلم عن نجيب محفوظ، وكان من إنتاج سنة 1989 ومنسي وخضنا رحلة طويلة للحصول على حقوق عرضه وكان معه جمال الغيطاني، وهو كنز فريد وحدوتة وصولنا للفيلم وصناعه وترميمه قبل عرضه تصلح لعمل فيلم. 

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