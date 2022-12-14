القبض على المتهمين بتعذيب وقتل شخص فى مدينة بدر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض علي المتهمين بتعذيب شخص حتى الموت في مدينة بدر وتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل عقار سكنى في مدينة بدر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة "أ.م"، مصابًا بجروح وكسور، ويظهر على جسده آثار تعذيب وكشفت التحريات عن أن عددًا من الأشخاص اعتدوا عليه بالضرب وتم إلقاؤه من الطابق الثالث للعقار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وجارٍ التحقيق معهم حول ملابسات الحادث وأسبابه.

وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.