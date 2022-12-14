تعرف على أهم حزم الاستثمارات بإفريقيا التى أعلن عنها «بايدن»
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزمة استثمارات في القارة الإفريقية وذلك خلال كلمته في القمة الإفريقية الأمريكية.
ونرصد أهم هذه الحزم في نقاط
- عندما تنجح إفريقيا تنجح الولايات المتحدة وينجح العالم في المحصلة.
- الولايات المتحدة استثمرت في القدرات الإفريقية لدعم القارة على إنتاج اللقاحات.
- نؤكد التزامنا بالأمن الغذائي من أجل استقرار القارة الإفريقية.
- الولايات المتحدة مهتمة بخلق التواصل التجاري بين إفريقيا والشركات الأمريكية.
- الولايات المتحدة ستوقع مذكرة تفاهم مع أمانة التجارة الحرة في إفريقيا.
- سيتم استثمار نحو مليار دولار في إفريقيا خلال الـ5 سنوات المقبلة لتحسين وسائل الدفع في خدمات الهواتف المحمولة.
- نعمل مع الكونجرس ضمن مبادرة جديدة للتحول الرقمي في إفريقيا.
- نسعى لاستثمار 350 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمي في القارة الإفريقية.
- مؤسسة التمويل الأمريكية ستواصل استثماراتها لدعم الزراعة في إفريقيا.
- 800 مليار دولار لمجابهة الهجمات السيبرانية.
- 700 مليار دولار في دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتوفير الأسمدة.
- 2 مليار دولار لدعم الطاقة الشمسية في أنجولا.