الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأمم المتحدة تنظم حدثًا رفيع المستوى على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى «COP 15»

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بالتعاون مع لجان الأمم المتحدة، غدًا الخميس، حدثًا رفيع المستوى على هامش مؤتمر الأطراف COP 15 الخاص بالتنوع البيولوجي.

وأكدت "الإسكوا"، أن الحدث يسلط الضوء على دور التعاون الإقليمي في تحقيق الأهداف المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي ويخلص إلى بيان مشترك للجان الإقليمية الخمس تلتزم فيه بدعم الدول الأعضاء، وتعزيز الجهود الإقليمية لتسريع تحقيق هذه الأهداف.

ومن المقرر أن يلقي الأمناء التنفيذيون للجان الإقليمية مداخلات يعرضون فيها أبرز التحديات التي تواجه مناطقهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ورؤية كلّ منهم حول كيفية مواجهتها، كما يناقش وزراء وممثلون حكوميّون دور اللجان الإقليمية في تسهيل التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي للحفاظ على التنوع البيولوجي.

لجنة الأمم المتحدة آسيا الإسكوا لجان الأمم المتحدة رفيع المستوى COP15 البيولوجي

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الأمم المتحدة تنظم حدثًا رفيع المستوى على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى «COP 15»

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