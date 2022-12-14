الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تهزم اسكتلندا وتتأهل لنصف نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق

اسكواش السيدات
اسكواش السيدات

 

تغلب منتخب مصر لسيدات الاسكواش على نظيره الاسكتلندي، بنتيجة 3-0 في ربع نهائي بطولة العالم للفرق للاسكواش والمقامة بالقاهرة على ملاعب نادي مدينتي ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.


ومثل مصر في المباراة كل من نوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الشربيني حيث فازت كل منهن بثلاثة أشواط .


وكان منتخب مصر لسيدات الاسكواش قد تأهل لربع نهائي بطولة العالم للفرق محققا العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات.

وفاز منتخب مصر في دور المجموعات على نظيره كندا بنتيجة 3/0 وقبلها فاز منتخب مصر على كل من سويسرا ثم ويلز بنفس النتيجة ليتصدر المجموعة الأولى .

 

تضم قائمة مصر في البطولة كلا من نوران جوهر و نور الشربيني وهانيا الحمامي ونور الطيب و يقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله.

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الاسكواش اسكتلندا الشربينى المجموعة الأولى هانيا الحمامي قائمة مصر

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