الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

ضبط 1,5 طن أسمدة
ضبط 1,5 طن أسمدة زراعية

أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط طن و500 كجم أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، مهربة للبيع في السوق السوداء، وداخل مخزن لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية، بغرض التربح ماليًا بدون وجه حق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 2 طن و140 كجم قمح تم تجميعها بدون تصريح، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.

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وأوضح المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 2 طن و140 كجم قمح مخزنة بغرض الاتجار بعد انتهاء موسم التوريد لعام 2022، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف "حرزالله" أنه تم أيضاً ضبط 1طن و500 كجم أسمدة زراعية مدعمة بأحد المخازن قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وتحرير محضرين غلق لتاجر تمويني، لمخالفة التعليمات المقررة، لافتاً إلي أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، موجهًا الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض.

ضبط الوراق 5 طن أسمدة زراعية السوق السوداء قمح تموين الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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