«أخلاقنا الجميلة».. 5 طرق لدعم صديقك الحزين على موت شخص عزيز عليه

فقدان أحد المقربين أمر سيمر به معظمنا في مرحلة ما من حياتنا، ولكن عندما لا يكون الحزن ملكك تمامًا، فإن فهم ما تشعر به وكيفية التعامل معه هو أمر مختلف تمامًا.

الحزن هو وحش غامض، إنه يؤثر على الناس بطرق مختلفة ويحتاج كل منا إلى مستوى مختلف من الدعم، وعلى الرغم من أنه من الرائع معرفة ذلك، إلا أنه لا يساعدك حقًا، كصديق لهم، في معرفة ما يحتاجون إليه منك.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، ننشر فيما يلي خمس نصائح بسيطة لمساعدتك في مساعدتهم، حسبما قدمها موقع Friendshipcenters.

1. رفع مستوى معرفتك بعملية الحزن

سواء كنت قد عانيت من حزنك أم لا، فإن تزويد نفسك بمعرفة أعمق بكيفية عمل عملية الحزن هو بداية رائعة لمساعدة صديقك خلال صدمته.

إن معرفة أن "المراحل السبع" للحزن لا تقدم مخططًا دقيقًا لما يجب أن يشعر به صديقك سيساعدك على فهم أن صديقك قد يمر بمشاعر أو مزيج من المشاعر في وقت واحد.

إن إدراك أن صديقك قد يظهر مجموعة من السلوكيات لن يساعدك فقط على مساعدته، ولكنه سيساعدك أيضًا على المستوى الشخصي أيضًا، وغالبًا ما يتصرف الناس تجاه أحبائهم عندما يكونون في حالة ألم، ومعرفة ذلك سيضمن لك عدم تحمل الانفعالات السلبية المحتملة على محمل الجد.

2. تقديم المساعدة العملية عند الحاجة

لا يعني دعمك لصديقك بالضرورة أن تمسك بيده وأن تكون هناك عندما يحتاج إلى التحدث، ويمكن أن يأتي الدعم بجميع الأشكال والأحجام، وبعد فقدان أحد أفراد أسرته، يصعب على الفقيد الاستمرار في الحياة الطبيعية، لذا قد يكون تقديم بعض المساعدة في هذا المجال هو ما يحتاجون إليه تمامًا، وأي شيء من إعدادهم لتناول العشاء أو القيام بالمهمات أو رعاية أطفالهم لفترة قصيرة سيوفر بلا شك القليل من الراحة في يومهم.

لسوء الحظ، يضيف موت أحد الأحباء مهمة أخرى (غير سارة ولكنها ضرورية) إلى طبق الشخص الثكل، وتنظيم ترتيبات الجنازة، ويعد هذا أمرًا صعبًا أثناء المرور بمثل هذا الوقت المؤلم، لذا فإن وجود صديق لزيارة منزل الجنازة، والمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن أشياء مثل الجرار أو ترتيبات الدفن أمر بالغ الأهمية.

3. كن أذنهم أو رفيقهم الصامت

اعتمادًا على العملية الشخصية للفقد، قد يرغبون في التحدث بانتظام عن حزنهم أو التزام الصمت التام بشأنه، وفي كلتا الحالتين، قد يحتاجون منك فقط أن تكون هناك للاستماع (أو لا ، حسب الحالة).

لاحظ أنه في نقاط مختلفة خلال عملية الحزن، قد يرغب صديقك في الرد أو الصمت فقط، لكن من المهم أن تختار أوقاتك للتعاطف أو التبرير، وعادة، يحتاج الأشخاص الذين فقدوا أحد أفراد أسرتهم إلى مزيج من ردود أفعال أولئك الذين يدعمونهم، لكن التوقيت أمر بالغ الأهمية، ولسوء حظك، لا يوجد دليل نهائي يوضح متى يجب أن تقول ماذا، ولكن ستتمكن عادةً من الشعور بشكل حدسي باللحظات الصحيحة والخاطئة.

4. لا تنسى منهم

بعد الأيام والأسابيع المظلمة الأولى التي أعقبت وفاة أحد أفراد أسرته مباشرة، من السهل أن تنسى أن عملية الحزن لم تنته (بالنسبة لأولئك الذين لم يمروا بها على الأقل)، لذا، حتى لو لم يعد صديقك يُظهر مستوى الحزن الشديد الذي أبداه في البداية، فإنه لا يزال يشعر به إلى حد ما، وبالتالي ربما لا يزال بحاجة إلى دعمك.

ربما يكون الدعم الذي يأتي بعد الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى هو الأكثر احتياجًا أيضًا، وبعد وفاة أحد أفراد أسرته، يتدفق الناس عمومًا لمساعدة الشخص المصاب، لكن معظمهم لا يقدمون دعمًا ثابتًا وطويل الأمد، لذلك، بعد الغمر الأولي للمساعدة والدعم العاطفي والمساعدة العملية، غالبًا ما يُترك الفقيد مع خيارات محدودة، وتأكد من أنك على وشك أن تكون هذا الخيار.

5. مراقبة صحتهم العقلية

قد لا يكون الأمر بعيد المنال بالنسبة لك أن تتخيل أن الاكتئاب بعد وفاة أحد أفراد أسرتك أمر شائع للغاية، وللأسف، كثير من أولئك الذين يعانون من هذه الأمراض العقلية، يعتبرونها جزءًا من عملية الحزن، وكذلك يفعل أصدقاؤهم، وفي حين أنه قد يكون صحيحًا أنه من المتوقع حدوث مستوى معين من الاكتئاب، إلا أن الانزلاق اللولبي في ثقب أسود ميؤوس منه ليس كذلك.

تأكد من مراقبة الصحة العقلية لصديقك، وعلى الرغم من أنهم قد يحزنون لبعض الوقت، إلا أن أعراضهم يجب أن تتحسن تدريجيًا، وإذا لم تبدأ في التلاشي بعد شهرين، أو ساءت، فقد يكون الوقت قد حان لتشجيعهم على طلب المساعدة من أخصائي طبي.

الشيء الوحيد المؤكد بشأن الحزن هو أنه يختلف من شخص لآخر، وكصديق فأنت تحتاج إلى تحديد الطريقة التي يتعامل بها من تحب مع فقدانه حتى تتمكن من إظهار دعمك بالطريقة المطلوبة.