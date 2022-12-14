الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو استغاثة سيدة من جيرانها بالقاهرة

الداخلية
الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات بالقاهرة من تعدى شخصين عليها بالضرب وإحداث إصابته.

تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات تضررت خلالها من قيام شخصين بالتعدى عليها بالضرب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من شخصين، مقيمان بدائرة القسم "أحدهما مصاب بجرح بفروة الرأس، بتضررهما من إحدى السيدات؛ لقيامها بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث الإصابة المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة.

وأثناء تحرير المحضر حضرت المشكو فى حقها "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وتم إسعافها بإحدى المستشفيات" وبمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها، وأضافت بقيام المذكوران بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها لذات السبب، وبمناقشة المُبلغان أنكرا ما نُسب إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية فيسبوك السيدات التعدى عليها بالضرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية‎‎

العثور على جثة عامل ملقاة في الشارع بالسلام

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو استغاثة سيدة من جيرانها بالقاهرة

«التضامن»: إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالغربية

«فضل ونعمة» في المقدمة.. إيرادات الأفلام بدور العرض قبل موسم رأس السنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دعوة مسؤولي محافظة أسوان لرحلة خاصة جدا!

د هند جاد

عملى أولوية.. مش رفاهية

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو