«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو استغاثة سيدة من جيرانها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات بالقاهرة من تعدى شخصين عليها بالضرب وإحداث إصابته.

تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات تضررت خلالها من قيام شخصين بالتعدى عليها بالضرب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من شخصين، مقيمان بدائرة القسم "أحدهما مصاب بجرح بفروة الرأس، بتضررهما من إحدى السيدات؛ لقيامها بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث الإصابة المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة.

وأثناء تحرير المحضر حضرت المشكو فى حقها "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وتم إسعافها بإحدى المستشفيات" وبمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها، وأضافت بقيام المذكوران بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها لذات السبب، وبمناقشة المُبلغان أنكرا ما نُسب إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.