«التضامن»: إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالغربية

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرَّحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأن المركز بسعة 100 سرير وعدد 3 عيادات خارجية، كما يتضمن "صالة جيم، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية وملعب كرة قدم، وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل"، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز قرابة 5 آلاف مريض سنويًا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، لا سيما المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان، كما يوفر المركز ما يقرب من 100 فرصة عمل لأبناء محافظة الغربية، ووجهت الوزيرة الشكر للمحافظ على تخصيص مبنى لإنشاء مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق "16023" قدّم الخدمات العلاجية لما يقرب من 4800 مريض إدمان " جديد ومتابعة " من أبناء محافظة الغربية خلال أول 11 شهرًا من عام 2023، ووفقًا لبروتوكول التعاون، سيتم إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان "مركز العزيمة لعلاج الإدمان " بقرية دمنهور الوحش وهى إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، حيث سيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الغربية، لافتًا إلى أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن يبلغ 28 مركزًا علاجيًا حاليًا بعدما كان لا يتجاوز 12 مركزًا علاجيًا فقط في عام 2014، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظتي قنا والجيزة، بجانب إنشاء مراكز علاجية بمحافظات: (دمياط - الشرقية - سوهاج - أسوان)، وبحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.