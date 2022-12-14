الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تحالف العمل الأهلي يعلن إعادة إعمار قرية الفارسية بالأقصر.. و30 مركبا للصيادين

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كشف هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل إعادة إعمار قرية الفارسية بمحافظة الأقصر وتسليم 30 مركب صيد للأهالي.

إعمار قرية الفارسية بمحافظة الأقصر

وأكد عبد الفتاح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى الفضائية، أنه تم إجراء مسح شامل للقرى الأكثر احتياجا ووجد أن قرية الفارسية ضمن هذه القرى، وكانت البيوت هناك متهالكة تماما، وبالتالي تم عمل هدم وبناء للمنازل التي وصل عددها إلى 30 منزلا شاملة الدهانات بألوان مبهجة وتوصيل المياه والكهرباء والفرش.

وأضاف أنه قبل إعادة الإعمار كان الأهالي يشتكون من العقارب وما شابة ذلك، ولكن الآن السكن أصبح أفضل، حيث تستهدف مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2019 أن يعيش المواطن "حياة كريمة".

مبادرة حياة كريمة

وتابع أنه منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة، تم تحديد القرى الأكثر احتياجا حوالي 4550 قرية، وتم عمل أكثر من مسح لهذه القرى وتم التعرف على طبيعه المواطنيين وما يحتاجون من متطلبات وهو ما سهل تنفيذ التدخلات اللازمة لتطويرها.

التحالف الوطني 

واختتم أن أعضاء التحالف الوطني بدأ في العمل علي تشبيك بين الـ 24 جمعيه ومؤسسة أهلية مختلفة، موضحا أن قرية الفارسية بها عدد كبير من الصيادين، لكن لم يكن لديهم مراكب صيد يعملون بها، لأن مراكبهم كانت متهالكة جدا، وبالتالي تم تنفيذ 30 مركبا للصيادين تسمي مبادرة “مراكب رزق”، بالمواتير وأدوات الصيد، وتم إجراء بعض التدريبات أيضا.

إعمار قرية الفارسية بمحافظة الأقصر قرية الفارسية محافظة الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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