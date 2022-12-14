الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بالبدء بأعمال إحلال وتجديد كوبري الباجور العلوي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال إحلال وتجديد كوبرى الباجور العلوى لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، مدير إدارة مرور المنوفية، وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، مدير مشروع المواقف بالمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وعدد من الشركات المنفذة للأعمال.

ووجه محافظ المنوفية مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالكوبرى وتسريع معدلات الآداء لنهو كافة الأعمال المقررة خلال أقصر فترة زمنية ممكنه كونه محور مروري هام وحيوى يربط بين مدينة الباجور وشبين الكوم، كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع مديرية الطرق والجهات المعنية للإنتهاء من أعمال تطوير ورصف شارع بنها خلال اسبوع وتسوية وتمهيد طريق مصرف القرنين لإستغلالهم كطرق بديلة للكوبرى لمنع الاختناقات المرورية وتخفيفاً على المواطنين، فضلا عن الإعلان عن تلك الطرق البديلة عبر البوابة الإلكترونية لتعريف المواطنين بالمسارات البديلة للكوبرى والتنسيق التام مع إدارة المرور لإزالة العوائق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وكذا التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة خطة الرصف الجديدة بنطاق المدينة.

 وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى بأن أعمال التطوير بالكوبرى ستشمل إزالة وتكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة والويبات وإعادة رصفها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة نظراً لأنه طريق هام يخدم الأهالى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض معوقات أعمال الرصف بطريق "سنتريس /أشمون"، ووجه المحافظ بعقد اجتماع طارئ بحضور مسئولى شركات الغاز والإتصالات ومياة الشرب لتذليل العقبات للانتهاء من توصيل كافة المرافق بطريق "سنتريس / أشمون" تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

أبو ليمون اخر مستجدات احلال وتجديد الالتزام أعمال الصيانة الشاملة أعمال إحلال وتجديد اعمال الصيانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

تطعيم 998 ألف طفل ضد شلل الأطفال فى المنيا

ضبط 6 أطنان أسمنت وحديد مجهولة المصدر قبل بيعها بالغربية

المشاط: مصر حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص كفاعل أساسى فى التنمية

«تجارة سوهاج» تنظم ندوة عن الشمول المالى والاستدامة والتكنولوجيا المالية

ماجد سرور: فخور بتكريمي في لوس انجلوس وسأقدم مقطوعات جديدة بآلة القانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عملى أولوية.. مش رفاهية

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة