محافظ المنوفية يوجه بالبدء بأعمال إحلال وتجديد كوبري الباجور العلوي

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال إحلال وتجديد كوبرى الباجور العلوى لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، مدير إدارة مرور المنوفية، وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، مدير مشروع المواقف بالمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وعدد من الشركات المنفذة للأعمال.

ووجه محافظ المنوفية مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالكوبرى وتسريع معدلات الآداء لنهو كافة الأعمال المقررة خلال أقصر فترة زمنية ممكنه كونه محور مروري هام وحيوى يربط بين مدينة الباجور وشبين الكوم، كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع مديرية الطرق والجهات المعنية للإنتهاء من أعمال تطوير ورصف شارع بنها خلال اسبوع وتسوية وتمهيد طريق مصرف القرنين لإستغلالهم كطرق بديلة للكوبرى لمنع الاختناقات المرورية وتخفيفاً على المواطنين، فضلا عن الإعلان عن تلك الطرق البديلة عبر البوابة الإلكترونية لتعريف المواطنين بالمسارات البديلة للكوبرى والتنسيق التام مع إدارة المرور لإزالة العوائق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وكذا التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة خطة الرصف الجديدة بنطاق المدينة.

وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى بأن أعمال التطوير بالكوبرى ستشمل إزالة وتكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة والويبات وإعادة رصفها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة نظراً لأنه طريق هام يخدم الأهالى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض معوقات أعمال الرصف بطريق "سنتريس /أشمون"، ووجه المحافظ بعقد اجتماع طارئ بحضور مسئولى شركات الغاز والإتصالات ومياة الشرب لتذليل العقبات للانتهاء من توصيل كافة المرافق بطريق "سنتريس / أشمون" تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.