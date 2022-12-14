«الرقابة الإدارية» بالبحيرة تنظم ندوة عن آليات مكافحة الفساد

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، اليوم، ندوة بعنوان منع ومكافحة الفساد "شركاء فى حماية مصالح الوطن"، وذلك بقاعة الفريق محمد العصار بكليه التربية- جامعة دمنهور، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد الشاذلي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، وعبدالحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بعمل رئيس الجامعة.

وخلال كلمته، نقل اللواء محمد الشاذلي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، تحية رئيس هيئة الرقابة الإدارية لجميع الحضور للمشاركة فى احتفالية الدولة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمنع الفساد ومكافحته لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى عقد الندوات التثقيفية والتوعوية للتعريف بالفساد وخطورته ودور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.

كما استعرض دور هيئة الرقابة الإدارية فى مجال منع ومكافحة الفساد والآثار السلبية للفساد اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا وقانونيًا، مشيرًا إلى أبرز الممارسات التى حققتها الاستراتيجية، ومنها تطوير البنية التشريعة وزيادة الوعي المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال التعامل بمنتهى الشفافية والحوكمة وعمل ضوابط وقواعد بيانات تتيح للدولة المتابعة المستمرة إلكترونيًا، الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى القضاء على صور الفساد وصولًا لإنجاز العديد من المشروعات العملاقة بالدولة، مضيفًا أن مصر تعد من أوائل الدول فى العصر الحديث التي أقرت مفهوم أجهزة منع ومكافحة الفساد، وأن كلفة الفساد العالمي بلغت ٢.٦ تريليون دولار تمثل نسبة ٥٪ تقريبًا من الناتج المحلي على مستوي العالم وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولى.

وفى كلمتها، توجهت الدكتورة نهال بلبع بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كانت رسالته واضحة وجلية للمصريين، حين أكد تمسك الدولة قيادة وشعبًا بسيادة القانون ورفض كل صور وممارسات الفساد والعمل على ترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع دون استثناء سواءً أمام القانون، كما أطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي للدولة وتحسين الخدمات وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما ثمنت نائب المحافظ جهود الدولة ومؤسساتها الرقابية التي تسعى بكامل طاقتها إلى تحقيق تلك العدالة الاجتماعية في سبيل مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المحافظة قد سارت بنفس النهج وقامت بوضع وتنفيذ خطتها الفرعية لمكافحة الفساد وتقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ خطة التطوير المؤسسى التى تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري بها كما استعرضت عددًا من تلك الجهود التى قامت بها المحافظة فى هذا الشأن.

وأشادت نائب المحافظ بدور هيئة الرقابة الإدارية الوطنية في ضبط منظومة العمل الإداري بالجهات الحكومية لمنع الفساد ومكافحته بشتى صوره، واتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

وخلال كلمته، قدم الدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور، التهنئة لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مرحبًا بجميع الحضور بجامعة دمنهور، مشيدًا بالدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد داخليًا وخارجيًا وتحقيق قيم النزاهة والشفافية بين المواطنين وتطبيق القانون على الجميع.

يأتى ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى يوافق التاسع مع ديسمبر من كل عام، ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تهدف لإذكاء الوعى عن مشكلة الفساد وتبصير العالم بخطورته وضرورة مواجهته.