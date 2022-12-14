الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حقيقة تذنيب طلاب بجامعة القاهرة بعد تنمرهم على معيدة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

علق الدكتور محمد كمال، أستاذ كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، على الصورة المنتشرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تظهر تذنيب عدد من طلاب الجامعة.

وقال الدكتور محمد كمال: هذه الصورة ليس لها أي أساس من الصحة، حيث أنه ليس قانونيا أن معيد يعاقب أي طالب، وأنه لا يجوز له سوي التدريس داخل قاعات السكاشن ويكون تحت إشراف عضو هيئة تدريس.

وأضاف كمال: «كما أن المعيد ليس من حقه توقيع أي عقوبة على الطلاب وإذا صدر أي مخالفة من الطلاب يتم رفع شكوى إلى رئيس القسم ويتخذ الإجراءات اللازمة، والعقوبات وأقلها الحرمان من دخول المحاضرات أسبوعين ويكون موقع عليها أستاذ مساعد فما فوق، متابعا أنه لا يوجد عقوبة في الجامعة تسمى «التذنيب»، العقوبات نص عليها قانون تنظيم الجامعات ولا يجوز توقيع عقوبة خارجة عنه.

وأكد أستاذ كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، أن هذه الجامعة ليست جامعة القاهرة كما ادعى البعض من رواد السوشيال ميديا.

وكانت قد انتشر خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لطلاب بجامعة داخل محاضرة وهم «متذنبين»، ودون عليها أن من قام بذلك معيدة حديثة التخرج قامت باستدعاء أمن الجامعة وعاقبت الطلاب بتذنيبهم لتنمرهم عليها بسبب قصر قامتها. 

الإجراءات اللازمة و الإجراءات اللازمة التواصل الإجتماعى فيس بوك الهندسة التعليم العالي والبحث العلمي

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وثائقية المتحدة

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