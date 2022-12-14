الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد..

محافظة الإسكندرية: رجال الرقابة الإدارية ساهموا فى بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها المختلفة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في الندوة التثقيفية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وانتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبدء المرحلة الثالثة 2023/ 2030، والتي استضافتها جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة ومكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، ونواب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء وممثلي هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات وممثلي الهيئات والجهات بالإسكندرية وعدد من طلاب الجامعة.

وقال «الشريف» إن الفساد ظاهرة عالمية، موجودة في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، فهي قضية متشعبة وتؤثر بشكل واضح على جميع الأصعدة سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، وتؤثر على جميع البلدان والمجتمعات بشكل كبير، وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلته الأولى عام 2014 أصل لأمر هام وهو منع الفساد قبل حدوثه ثمزمحاربته بكل قوة، وأصبحت مصر في مقدمة الدول التي استطاعت أن تحارب الفساد وتمنعه.

وأكد المحافظ أن رجال الرقابة الإدارية استخدموا استراتيجية علمية خلال عملهم وهي العمل على التوعية بمخاطر الفساد على المجتمعات والأفراد ثم منع الفساد لحماية الدولة والمواطنين ثم محاربته والضرب بيد من حديد على يد من تسول له نفسه استغلال نفوذه، مؤكدًا أنهم مكلفون برسالة سامية يحملون أمانتها إرضاءً لله عز وجل وإنفاذًا للدستور والقانون من خلال تحقيق التوازن في ردع كل فاسد ومخالف.

وثمن الشريف دور رجال الرقابة الإدارية في التوعية بمخاطر الفساد ومنعه ومحاربته وانعكاس ذلك على الإصلاح الإداري في الدولة المصرية مما انعكس علي التنمية الاقتصادية التي حققتها القيادة السياسية الواعية، مؤكدًا على دور الأكاديمية الوطنية والرقابة الإدارية  في مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، وذلك انطلاقًا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد باعتباره العنصر المؤثر في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وأن الجميع بدون استثناء سواسية أمام القانون.

وخلال الندوة قدم اللواء رضا إسماعيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، محاضرة عرض فيها لدور ورسالة وأهداف الرقابة الإدارية، وتكليفات اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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اللواء محمد الشريف الإسكندرية هيئة الرقابة الإدارية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الندوة التثقيفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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