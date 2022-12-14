السبت.. معرض وحفل توزيع جوائز «لوون» بمسرح الهناجر

في إطار اكتشاف ودعم المواهب الفنية للأطفال في مجال الرسم؛ تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، معرض وحفل توزيع جوائز مسابقة "لوون" في دورتها الثامنة للعام المالي 2022-2023 بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022، وتنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي من خلال مشروع أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل.

جدير بالذكر أن مجالات المشاركة في مسابقة لوون فى دورتها الثامنة هذا العام قد حددت في مجالات الرسم والتصوير، والتصوير الفوتغرافي، النحت، الخزف والتشكيل الفني، بالإضافة لأعمال مركبة باستخدام أي نوع من خامات البيئة المحيطة.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة متخصصين في الفنون التشكيلية والتطبيقية برئاسة د. حنان موسي، وعضوية كل من د. أحمد محي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، د. ثريا صبيح أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة – رسوم متحركة، والفنان جهاد محمد شيريت قوميسير عام المسابقة.

في سياق آخر؛ وضمن مبادرة "حياة كريمة" الثقافية، وتأكيدا لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في تحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية للمناطق النائية والأكثر احتياجا للخدمة الثقافية، شهدت قرية الإمام مالك بوادي النطرون، أولى فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، التي ينظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفي البسيوني، ومركز مدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

جاءت فعاليات اليوم الأول بتنفيذ عدد من الورش الفنية، التي توافد عليها معظم أبناء القرية، منها ورشة الرسم والتلوين وتضمنت تلوين كتاب بعنوان "مخاطر فيروس كورونا "الذي يحتوي على معلومات عن الفيروس، وكيفية الوقاية منه، وإبراز دور الدولة في الحد من انتشار المرض، بالإضافة إلى ورشة تدوير الخامات وعمل بورترية، وورشة فوم جليتر وعمل لوحة الكريسماس، إلى جانب ورشة الحكي واكتشاف المواهب مع وائل الشبكي، كما ألقى ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الدولة في إنشاء قرى حياة كريمة".

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الاشقر، التي قدمت باقة متنوعة من أروع الأغاني، وسط حضور وتفاعل عدد كبير من أهالي وأبناء القرية منها، "كعب الغزال، اللي تعبنا سنين في هواه، احلف بسماها، بسم الله، عاش، من حبي فيك يا جاري".