محافظ الجيزة: برنامج الارتقاء الحضري ساهم في تطوير حياة المواطنين بأرض اللواء وميت عقبة

على هامش الاحتفال بالانتهاء من المرحلة الأولى ببرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل للمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية شمل إتاحة الخدمات المعنية للمواطنين لتهيئة سوق العمل، وشملت توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة لتهيئتها كعنصر أساسي في التنمية الشاملة في المجتمعات.

وأضاف أن البرنامج اعتمد البعد البيئي للحد من التلوث لتعزيز الصورة الحضارية بميت عقبة وأرض اللواء، وكذلك تركيب المرافق والتبليط والتشجير وصيانة وتطوير المدارس.

وأشاد راشد بالجهود المبذولة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات الداعمة لتحسين الخدمات وتطوير حياة المواطنين وثمن نجاح مشروعات المرحلة الأولى من برنامج الارتقاء الحضري، معبرا عن أمله في استكمال المرحلة الثانية وتكثيف جهود التعاون بما يخدم مصلحة المواطنين مؤكدا على استعداد المحافظة لتفعيل أوجه التعاون مع الشركاء كافة والتنسيق في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.

وأشاد راشد بالجهود المبذولة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات الداعمة لتحسين الخدمات وتطوير حياة المواطنين وثمن نجاح مشروعات المرحلة الأولى من برنامج الارتقاء الحضري، معبراً عن أمله في استكمال المرحلة الثانية وتكثيف جهود التعاون بما يخدم مصلحة المواطنين، مؤكدا استعداد المحافظة لتفعيل أوجه التعاون مع الشركاء كافة والتنسيق في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.

وأشاد راشد بالجهود المبذولة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات الداعمة لتحسين الخدمات وتطوير حياة المواطنين وثمن نجاح مشروعات المرحلة الأولى من برنامج الارتقاء الحضري، معبرا عن أمله في استكمال المرحلة الثانية وتكثيف جهود التعاون بما يخدم مصلحة المواطنين مؤكدا استعداد المحافظة لتفعيل أوجه التعاون مع الشركاء كافة والتنسيق في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.