الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كيلو الخردة بـ70 جنيهاً.. أسعار النحاس اليوم 14 ديسمبر 2022

الخردة
الخردة

واصلت أسعار النحاس استقرارها في الأسواق اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية، ويعتبر خام النحاس من الخامات الهامة التي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الذهب.

وجاءت أسعار النحاس اليوم الأربعاء 14  ديسمبر كالتالي:

–  وتراوح سعر كيلو النحاس الجديد من 140 إلى 180 جنيهًا.

–  تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة من 65 إلى 80 جنيهًا.

– وسجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 70 جنيهًا.

–  وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 40 جنيهًا.

–  وسجل سعر طن النحاس الأصفر 40 جنيهًا.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا

– وسجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

وأوضح أنه تم التصدير إلى 37 دولة، حيث استحوذت 10 دول على 97,9% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته، تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 118,347 مليون دولار مقابل 1,763 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6614%.

واحتلت المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للنحاس ومصنوعاته من مصر، بقيمة 23,994 مليون دولار مقابل 24,084 مليون دولار، تليها لبنان في المركز الثالث بقيمة 21,253 مليون دولار مقابل 17,253 مليون دولار بنسبة ارتفاع 23%.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

استقرارها اليوم الأربعاء التعاملات الصباحية خام النحاس الخامات الهامة الصناعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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