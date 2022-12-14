«العدس» بـ32 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء

استقرت أسعار البقوليات في الأسواق اليوم الأربعاء 14 ديسمبر، حيث تعتبر البقوليات من السلع التي يكثر عليها الطلب في فصل الشتاء.

وجاءت الأسعار كالتالي:

وقد سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 24 و26 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفول البلدي ما بين 28 و32 جنيهًا.

سجل سعر الفول المدشوش ما بين 23 و25 جنيهًا.

وسجل سعر الحمص نحو 39 إلي 56 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 27 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو العدس ما بين 28 و32 جنيهًا للكيلو.

وتراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللوبيا البلدي 35 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 31 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

- أسعار الفول بالطن اليوم الأربعاء.

وقد سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول البلدى الرفيع 20000 جنيه معبأ أرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ أرضه.

فى حين بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ أرضه.

- أسعار السمسم بالطن اليوم الأربعاء .

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 47 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه.

وقد سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 42 ألف جنيه.

وتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 70 و89 جنيهًا.

