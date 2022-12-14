الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يناشد المجتمع الدولى مساعدة بلاده على نزع الألغام

زيلينسكي
زيلينسكي

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي مساعدة بلاده على نزع الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أنّ حقول الموت هذه تغطي مساحة تزيد عن مساحة دولة بحجم تونس.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو ألقاه أمام البرلمان النيوزيلندي: "حتى الآن، هناك ما مساحته 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية الملوّثة بالألغام أو غيرها من الذخائر غير المنفجرة".

وهذه المساحة هي أكبر قليلاً من دولة مثل تونس وأصغر قليلاً من دولة مثل سوريا.

ألغام عائمة

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّه "ليس هناك من سلام حقيقي لأيّ طفل يمكن أن يموت بسبب لغم روسي مخفيّ مضادّ للأفراد"، مناشداً نيوزيلندا التي يتمتع جيشها بخبرة كبيرة في مجال نزع الألغام بأن تقود جهود إزالة الألغام في أوكرانيا وتخفيف العواقب البيئية للنزاع.

وبحسب زيلينسكي فإنّ البحر الأسود وبحر آزوف ملوّثان بدورهما بألغام عائمة أودت بحياة "مئات الآلاف من الكائنات الحية التي قضت نتيجة الأعمال الحربية".

واتّهم الرئيس الأوكراني روسيا بارتكاب "إبادة بيئية" في بلاده.

من جهتها قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن مخاطبة زيلينسكي "لقد سمعت مناشداتكم للحصول على مزيد من الدعم، لا سيّما في ما يتعلّق بآثار الحرب على المدى الطويل، وخاصة على البيئة".

وأضافت: "نحن معكم عندما تسعون إلى السلام، لكنّنا سنكون معكم أيضا عندما تعيدون البناء".

وأرسلت نيوزيلندا حوالي 100 عسكري إلى أوروبا لتدريب عسكريين أوكرانيين، كما أعلنت الأربعاء عن تقديم مليوني دولار مساعدات إنسانية إضافية لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الشتاء.

وكانت نيوزيلندا انضمت إلى حملة العقوبات الغربية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير. وفرضت حتى الآن عقوبات على 1200 فرد وكيان من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، كما أوقفت التجارة مع موسكو.

​فلاديمير زيلينسكي المجتمع الدولي مناشدة ألغام الاراضي الاوكرانية نيوزيلندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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