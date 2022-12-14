المونيتور: بايدن حريص على إحياء العلاقات مع أفريقيا قبيل 2023

أكد موقع الموينتور الأمريكي أن الرئيس جو بايدن حريص على إعادة إحياء العلاقات مع أفريقيا في القمة الأمريكية الأفريقية قبيل زيارته لأفريقا في عام 2023.

القمة الأمريكية الأفريقية

وقال المونيتور: يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة تنشيط العلاقات مع القادة الأفارقة في قمة هذا الأسبوع في واشنطن وقبل رحلة رئاسية إلى القارة في العام المقبل.

ويحضر العشرات من القادة الأفارقة القمة التي تستمر ثلاثة أيام، وهي الأولى لبايدن للقارة، حيث يحاول تجديد التزامه تجاه القارة بعد سنوات من فك الارتباط.

وأفاد موقع أكسيوس، الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي يخطط لزيارة أفريقيا مطلع العام المقبل، وستشمل دول جنوب الصحراء الكبرى، وأكد كبار المسؤولين الأمريكيين أن قمة هذا الأسبوع ترتكز على الاعتراف بأن مستقبل النظام الدولي على المحك في الوقت الحالي، وأن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد كيفية تنظيم العالم، وأن أفريقيا لاعب جيوسياسي رئيسي. ذات أهمية متزايدة في تشكيل هذا المستقبل.

وقالت مولي في، مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية، في إفادة صحفية قبل القمة: نحن نعمل بجد للتأكد من أن الولايات المتحدة تحدد علاقتنا مع أفريقيا بشروط أفريقية، نحن منخرطون في أفريقيا من أجل مصلحتنا المتبادلة وتعزيز مصالحنا المشتركة و "لا ينبغي أن تكون ساحة معركة للقوى الخارجية.

وقال المونيتور: في الإدارة الأمريكية، تقع شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء تحت فرعين مختلفين من وزارة الخارجية. لكن في هذه المناسبة سعت إلى تجاوز هذه الانقسامات البيروقراطية من أجل معالجة القضايا الإقليمية والعالمية يداً بيد.

خبراء: توقعات بزيادة الدعم الأمريكي لشمال أفريقيا

وقال محمد سليمان، مدير مركز الإستراتيجيات والتكنولوجيا الناشئة في الشرق الأوسط: "تبرز دول مثل مصر والجزائر والمغرب كبوابة إلى أفريقيا وكأطراف فاعلة رئيسية بسبب تنامي آثارها العسكرية والاقتصادية والسياسية في إفريقيا". المعهد، في حديث للمونيتور.

وخلال القمة، سيعلن بايدن دعم إدارته للاتحاد الأفريقي ليصبح عضوا دائما في مجموعة العشرين (G-20) ، في محاولة لتعزيز حضور القارة في المنتديات التي تناقش فيها القضايا العالمية. من المتوقع أيضًا بعض الإعلانات حول التجارة والاستثمار وزيادة الدعم في المجالات ذات الأهمية الكبيرة لدول شمال إفريقيا مثل الأمن الغذائي والطاقة ، كجزء من مبلغ 55 مليار دولار ستلتزم به الولايات المتحدة لأفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة. .

وقال كاميرون هدسون ، المنسق الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية المتخصص في الشؤون الأفريقية ، للمونيتور: إذا نظرت إلى جدول الأعمال ، فهذه ليست قمة حول حل المشكلات و من الواضح أن هذه القمة ليست مصممة لمعالجة مشاكل إقليمية محددة تشارك فيها الولايات المتحدة بالفعل "، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن القضايا التي تعتزم الولايات المتحدة معالجتها في القمة كثيرة ، وتشمل كل شيء من العلاقات الاقتصادية إلى عدم الاستقرار السياسي ، والجماعات المتمردة ، وأمن الغذاء.

قال هدسون: "على عكس الصين أو روسيا أو التي لديها مصالح ضيقة للغاية في إفريقيا ، سواء كانت تبيع أسلحة أو تبني مشاريع بنية تحتية - تحاول واشنطن إثبات أن مصالحها أوسع بكثير".

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أنه لا توجد اجتماعات ثنائية مقررة مع بايدن. لكن اللقاءات السريعة غير الرسمية ليست مستبعدة. في 14 ديسمبر ، بعد منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي ، سيكون هناك عشاء رسمي في البيت الأبيض. ويوم 15 ديسمبر محجوز لعدة جلسات نقاش ، وغداء عمل وصورة عائلية.