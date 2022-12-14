من بينها ورشة «سيكودراما» بمكتبة مصر الجديدة.. أمسيات ثقافية وفنية اليوم

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، أولى فعاليات ورشة “سيكودراما”، والتي تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، يقدم الورشة ويحاضر بها الفنان المسرحي محمد إسماعيل.

وتهدف ورشة العمل سيكودراما، إلى اصطحاب المتدربين فى رحلة لاستكشاف مشاعرهم وعواطفهم وصعوباتهم أو تحدياتهم باستخدام مشاهد درامية ومواقف مختلفة، من خلال استخدام الفنون فى تعديل السلوك وتطوير المهارات الشخصية والدعم والعلاج النفسي. بالإضافة إلى استخدام فنون “الرسم - التلوين - القصة - الدراما - التمثيل - الأحلام - الموسيقى - قراءة الصورة - التعبير الحركي - النحت”.

ــ الناشرة جاري كوميسكي في ضيافة جاليري ضي

في سياق متصل، تحل الناشرة الجنوب أفريقية جاري كوميسكي، في ضيافة جاليري ضي، وذلك في أمسية شعرية تعقد في السادسة مساء اليوم، تحت عن “أمسية شعر سيريالية”، بمصاحبة الفنان الأسباني دانيال أوريلي. ويشارك في الأمسية من مصر: الشاعر محسن البلاسي، والفنانة التشكيلية غادة كمال.

ــ أحمد سويلم رحلة الشعر والعطاء

كما تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء، أمسية لتكرية الشاعر أحمد سويلم، والتي تقام تحت عنوان “ الشاعر أحمد سويلم .. رحلة الشعر والعطاء”، وذلك بمناسبة بلوغة الثمانين، بمشاركة نخبة من أدباء وشعراء الإسكندرية، ويدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.

ــ ورشة فن رسم البورتريه بالرصاص للأطفال والنشء

وفي الثالثة عصرا، تعقد في يت السناري الأثري بالسيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للأطفال والنشء تحت عنوان "فن الرسم بالرصاص" أساسيات البورتريه، والتي تقدمها الفنانة التشكيلية يسرا عبد الشافي.

تركز الورشة على تعليم الأطفال فن الرسم بالقلم الرصاص ومفهوم الأبعاد والمنظور والخطوط الخارجية للأشياء، من خلال التركيز على رسم الموضوعات والأشخاص بنسبهم الواقعية وأساليب الحركة، وكذلك أساسيات الظل والنور والخلفيات المستوحاة، حيث يتطلب الرسم بالرصاص الكثير من المهارات، فضلا عن اختيار الأدوات المناسبة للحصول على نتائج رائعة.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، في الثانية عشرة ظهر اليوم أيضا، احتفالية بصدور كتاب “التراث العلمي العثماني”، للدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي. يليها في الثانية بعد الظهر، محاضرة بعنوان “سباحة الأساتذة”، ويقدمها البطل العالمي المهندس أحمد جواد خليل حمادة بطل العالم في سباحة الأساتذة، والبطلة العالمية المهندسة سماء علي سلطان بطلة العالم في سباحة الأساتذة.

ــ فن الرواية بصالون الأوبرا الثقافي

وفي السابعة مساء، يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، زمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافي، والتي تعقد تحت عنوان “فن الرواية العربية”، ويشارك فيها كل من: الروائي السعودي أحمد الشدوي، الروائي دكتور طارق منصور، والكاتب هشام فياض. تتخلل الأمسية فقرة فنية تقدمها فرقة “روعة نغم”، بقيادة الفنان ياسر أنور.

وفي الحادية عشرة صباحا، تحتضن خشبة مسرح أوبرا دمنهور، حفلا فنيا يحييه كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ويتضمن الحفل باقة متنوعة من أغاني الأطفال.

ــ أمسيات سينمائية

وضمن فعاليات أسبوع الأفلام اليابانية، تحتضن قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في الرابعة النصف فيلم الإنيميشن “الكاذبون السينمائيون”، يليه في السادسة والنصف فيلم “قطة النينجا”.

أما في الثامنة مساء، وضمن عروض نادي السينما الأوروبية، يعرض بقصر السينما في جاردن سيتي، the measure of aman، أو “مقياس رجل”، من إخراج روبرت شيرير، وتدور أحداث الفيلم في أجواء خيال علمي.