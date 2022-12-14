الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز عن ظهور إصابة جديدة بجدرى القرود: يبدو الشواذ كتير فى مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على إعلان وزارة الصحة عن اكتشاف حالة جديدة مصابة بجدري القرود  في مصر يوم الخميس الماضي، وهو أول حالة مصابة ليس لها تاريخ سفر.

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وقال الباز خلال لايف البساط أحمدي على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه بالتقصي عن سبب الإصابة تبين أنه التقط العدوى من صديق له، ذلك الصديق كان مخالطا لأجنبي لمدة ١٠ أيام، وأقام معه علاقة مثلية.

ولفت الباز، إلى أن جدري القرود لا ينتقل إلا بالعلاقات اللصيقة، خاصة من يقيمون علاقات شاذة.

وأردف: "رسميا أعلن عن 4 إصابات جدري القرود في مصر، ورغم أننا مجتمع يرفض مثل هذا النوع من العلاقات إلا أن مجتمع الميم (الشواذ) يبدو أنه كثير في مصر".

وختم الباز: "ياريت الناس تاخد بالها من نفسها ومتعرضش نفسها لمشاكل".

 

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الباز جدري القرود الشواذ جنسيا مجتمع الميم الصحة

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