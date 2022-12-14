«انسف حمامك القديم».. رسالة محمد الباز لمسئولى الكرة فى مصر

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن ما حققه منتخب المغرب في كأس العالم ٢٠٢٢، دفع المواطنين للمقارنة بين اتحاد الكرة في مصر والمغرب، فرغم أن ظروف البلدين لا تختلف عن بعضهما، لكن فريق المغرب حقق انتصارات على الأرض.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المنتخبات العربية كان ينتظر منها تمثيل مشرف، الفرق كانت بتزور كأس العالم، ثم تفاجأنا بالمغرب لم تكتف بالتمثيل المشرف، وإنما عبرت الدور الـ١٦، والدور الـ٨، ووصلت للمربع الذهبي.



وأشار الباز إلى أن مصر لديها إمكانيات ضخمة، فمدرب المغرب يتقاضى ١٠٪ فقط مما يتقاضاه مدرب المنتخب المصري، وهو ما يدفعنا للمطالبة بالمحاسبة الشعبية لمن أفسدوا مناخ الكرة في مصر، لأن أي إصلاح يبدأ بالاعتراف بالخطأ، لماذا نقبل أن يكون مسئولي اتحاد الكرة بهذا المستوى؟ الشواهد تقول إن فيه إهمال واستهتار وأن المسئولين عن الكرة لا علاقة لهم بالكرة ولا الإدارة، ولا يصح أن تكون المجاملة على حساب مصر، وعلى حساب صورة البلد، فالواضح أمامنا أن المسئولين عن اتحاد الكرة لا يسعون للأفضل، وهو ما لمسناه من غياب نتائج إيجابية ما يشير إلى أنه لا يوجد هدف ولا خطط، وإنما توجد "سبابيب" وتفضيل لمصالح شخصية.

وأردف الباز: “إذا أردنا نجاح منظومة الكرة لازم نعمل بمنطق انسف حمامك القديم، الناس في الاتحاد أفاضل لكن ملهمش في الكرة، ومينفعش يشتغلوا الشغلانة دي، ممكن يشتغل شغلانة تانية ويبقى كويس، لكن ليه في البلد لما تسند مهمة لحد وهو مش قدها، مبيقولش أنا مش قدها؟”.

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