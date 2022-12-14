اليوم.. محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة فى مدينة نصر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة والعنف والقتل بمدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر عبدالمجيد حلمي وعادل الشيخ.



وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية عن أنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بمحافظة القاهرة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قِبل المجني عليهم: حسين حسن محمد حسن، محمد سالم محمد حسن، محمود محمد، إبراهيم حسن محمد حسن، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل الأول أسلحه نارية وبيضاء- على النحو المبين بالاتهام اللاحق-.

واقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد، وهو أنه في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه: حسين حسن محمد عمدا، وذلك بأنه على إثر خلافات سابقه بينهم وبين المجـنـي عـلـيـه وذويه توجهوا إلى مكان تواجدهم لاستعراض القوة قبلهم- على النحو المبين بالوصف السابق- فأطلق الأول العديد من الأعيرة نارية صوبهم قاصدا ترويعهم وتخويفهم غير عابئ بنتيجة فعله، مع توقعه أن يتعدى فعله لإحداث وفاة أحدهم؛ فأصاب أحد الأعيرة النارية المجني عليه وأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الطب الشرعي.