ميسى يتصدر أبرز الأرقام القياسية من فوز الأرجنتين على كرواتيا

دخل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، التاريخ بعدما قاد بلاده لنهائي كأس العالم بالفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة مساء اليوم ضمن نصف نهائي مونديال قطر.

وتصدر ميسي أبرز الأرقام القياسية من مواجهة الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي:

ميسي يعادل جيرد مولر، رونالدو الظاهرة وميروسلاف كلوزه، كأكثر من ساهم بالأهداف في كأس العالم (منذ 1966) (19 - 11 هدفًا و8 تمريرات حاسمة).

منذ 1966، لم يسجّل أو يصنع لاعب في مباريات مختلفة بكأس العالم أكثر من ليونيل ميسي (13 بالتساوي مع رونالدو).

ليونيل ميسي أفضل هداف للأرجنتين في تاريخ كأس العالم (11 هدفًا)، وأول لاعب أرجنتيني يسجّل في 3 مباريات بالأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم.

ميسي عادل لوثر ماتيوس أسطورة ألمانيا السابق كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات بكأس العالم بواقع 25 لقاء.

سجّل جوليان ألفاريز 6 أهداف خلال 8 مباريات كأساسي مع المنتخب، و3 من هذه الأهداف سجّلها في كأس العالم 2022.

تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، وللمرة الثانية في آخر 3 مشاركات (أيضًا في 2014) - فقط ألمانيا (8) وصلت لهذه المباراة أكثر من الأرجنتين (6 بالتساوي مع البرازيل وإيطاليا).

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لـ الأرجنتين من ركلة جزاء، فيما صنع ثالث الأهداف، والذي سجله جوليان ألفاريز في الشوط الثاني.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "في الواقع، السعادة كبيرة، لكن كثيرًا من الأشياء تجول في ذهنك، هو أمر عاطفي أن أرى كل ذلك، الجمهور والعائلة، وخلال كل تلك البطولة وما عشناه فيها، أمر لا يصدق".

وأضاف: "كما قلت في البداية، نحن نستمتع كثيرًا بكل لحظة، نستمتع بأننا وصلنا لكأس العالم وخضنا تلك البطولة، رغم الخسارة في البداية، لكننا كنا نثق في تلك المجموعة، هي مجموعة مجنونة، ونعرف ما يجب علينا فعله".

وأردف: "عائلتي، دائمًا كانت في كل اللحظات معي، هم الأهم في كل شيء خاص بي، عشنا لحظات صعبة وسعيدة، وسنعيش لحظات صعبة، الأهم أن نحتفل معها ومع الجمهور في الأرجنتين".

ويواجه منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، الفائز من مباراة منتخب فرنسا ضد المغرب، والتي ستجمعهما في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.