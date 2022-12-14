الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

بحث عدد من المواطنين عن سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022، بعدما شهد استقرارا أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصرى سعر 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل 6.53 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 2022/12/10 فى البنوك المصرية

ويقدم "الدستور"، سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022، كالتالي: 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء14-12-2022، استقرارًا في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 6.54 جنيه للشراء، و6.56 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري.

 

وفي السطور الأتية تقرير مفصل عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، 6.37 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي بـ 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، 6.38 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 6.33 جنيه للشراء، و 6.58 لللبيع.

 

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، سعر الريال السعودي بـ 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وطرح بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي بـ 6.39 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع

الريال السعودي مصر سعر الريال السعودي الجنيه المصري صر اليوم الأربعاء 14-12-2022 بنك بنك مصر البنك الأهلي المصري

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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