سعر الريال السعودى اليوم السبت 2022/12/10 فى البنوك المصرية

يتراوح سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-12-2022 مقابل سعر الجنيه المصري ما بين مبلغ 6.34 جنيه إلى 6.54 جنيه للشراء، وما بين مبلغ 6.55 جنيه إلى 6.57 جنيه للبيع.

ويكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/12/10 في مصر بالبنوك المصرية عبر جوجل، وأعلن موقع البنك المركزي المصري أن متوسط أسعار العملة السعودية حتى مساء أمس الجمعة وصل إلى مبلغ 6.53 جنيه للشراء، وقيمة 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 2022/12/10 فى مصر بالبنوك المصرية

ويعرض «الدستور» رصدًا تفصيليًا عن أسعار العملة في المملكة العربية السعودية بمواقع عدد من البنوك العاملة بمصر.

أسعار الريال السعود اليوم

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 6.38 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر العملة السعودية ببنك المشرق اليوم

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي بميد بنك اليوم

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.34 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.49 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر العملة السعودية بالمصرف العربي الدولي اليوو

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المتحد

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.