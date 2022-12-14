جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسى الأول

تصدر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول قائمة بحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالتزامن مع اقتراب نهاية الترم الأول وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، وبدء عدد من المديريات التعليمية عن جداول الامتحانات لصفوف النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جدول امتحانات الصف الشهادة الإعدادية 2022-2023 للفصل الدراسي الأول، حيث تستمر الامتحانات خلال الفترة من 18 إلى 25 يناير المقبل.

الأربعاء 18 يناير 2023:-

امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

امتحان التربية الدينية من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.

السبت 21 يناير 2023:-

امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.

الأحد 22 يناير 2023:-

امتحان الهندسة بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

امتحان التربية الفنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.

الإثنين 23 يناير 2023:-

امتحان اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

الثلاثاء 24 يناير 2023:

امتحان الجبر والاحصاء بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

الأربعاء 25 يناير 2023:-

امتحان العلوم بداية من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا.

امتحان التربية الرياضية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023 محافظة أسيوط للفصل الدراسي الأول

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023 للفصل الدراسي الأول:-

السبت 21 يناير 2022

امتحان اللغة العربية والخط والاملاء بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:30 صباحا.

الأحد 22 يناير 2022

امتحان الجبر والاحصاء بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

امتحان التربية الدينية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا .

الإثنين 23 يناير 2022

امتحان اللغة الانجليزي بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

امتحان التربية الرياضية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا .

الثلاثاء 24 يناير 2022

امتحان الهندسة بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا .

الأحد 22 يناير 2022

امتحان العلوم بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.

امتحان التربية الفنية بداية من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا

الخميس 26 يناير 2022

امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا.