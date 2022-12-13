الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حقيقة إلغاء أجزاء من المناهج في امتحانات النقل الإعدادي والثانوي

امتحانات
امتحانات

قال الكاتب رفعت فياض المتخصص في الشأن التعليمي، إن امتحانات سنوات النقل الإعدادي والثانوي ستكون في كل ما درسه الطلاب حتى نوفمبر الماضي، مؤكدًا أنه لا يوجد إلغاء في امتحانات النصف الأول من العام الدراسي في الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جميع الامتحانات النقل في جميع المحافظات ستبدأ 14 يناير بعيدا عن أعياد الأقباط وأي أجازات رسمية، أما الجداول متروكة للإدارات المحلية.

 

وعن شكل امتحانات الثانوية العامة الصف الأول والصف الثاني، قال إنه في حال لم يستلم الطالب التابليت حتى 15 ديسمبر، سيتم الامتحان ورقيا في المدرسة كلها، أما لو أخذ التابليت الامتحانات ستكون إلكترونية بنسبة 85% من الأسئلة بنظام الاختيار المتعدد، وصح وخطأ، و15% أسئلة مقالية على الورق.

 

وأردف: "بدءًا من هذا العام، امتحانات شهادة الثانوية العامة ستكون بنظام 85% بابل شيت، و15% أسئلة مقالية".

المناهج إلغاء المناهج امتحانات النقل امتحانات الثانوية العامة إلغاء أجزاء من المناهج

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