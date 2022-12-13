بخطوات سهلة.. هذه برامج تحمي جهازك من الاختراق

من الطبيعي أن يتعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسبب هجوم المتسللين، وتضع القرصنة خيوطًا رائعة على مستخدمي الكمبيوتر، وبالتالي يريد المستخدمون معرفة كيفية منع أجهزة الكمبيوتر من القرصنة.

ولمنع الكمبيوتر من القرصنة، يمكنك استخدام برنامج مكافحة القرصنة لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك كما أوضحها موقع minitool.

لذلك، في القسم التالي، سوف نعرض لك أفضل 10 برامج لمكافحة القرصنة لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وسنقدمهم واحدًا تلو الآخر ويمكنك استخدام واحد منهم لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أفضل 10 برامج لمكافحة القرصنة

1. حماية متقدمة من التهديدات لـ Windows Defender

تم تطوير الحماية المتقدمة من التهديدات لـ Windows Defender بواسطة Microsoft. Windows Defender Advanced Threat Protection وهو عبارة عن نظام أساسي موحد للحماية الوقائية والحماية بعد الاختراق والتحقيق والاستجابة الآليين.

يتوفر Windows Defender في Windows 10 Pro و Windows 10 Pro Education و Windows 10 Enterprise و Windows 10 للتعليم.

إذا كانت هناك بعض التهديدات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فسيقوم Windows Defender Advanced Threat Protection بالعثور عليها والتعامل معها.

2. السبب الجوهري للأمن " Reason Core Security"

الآن، سوف نعرض لك برنامج Microsoft الثاني لمكافحة القرصنة، وهذا هو جوهر السبب الأمني، Reason Core Security هو برنامج رائد لمكافحة القرصنة في السوق يوفر استجابة فعالة للتهديدات من البرامج الضارة وبرامج الإعلانات وبرامج التجسس.

أفضل ميزة لبرنامج مكافحة القرصنة/ Reason Core Security هو الماسح الأمني ​​لإنترنت الأشياء.

إضافة إلى ذلك، فإن Reason Core Security سهل التشغيل، ومن أجل فحص الفيروسات أو التهديدات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ما عليك سوى النقر فوق ميزة الفحص على اللوحة اليمنى للمتابعة.

3. مجموعة أدوات تجربة التخفيف المحسّنة " Enhanced Mitigation Experience Toolkit"

هنا، سنقدم البرنامج الثالث لمكافحة القرصنة لنظام التشغيل Windows 10، وهو عبارة عن مجموعة أدوات تجربة التخفيف المحسّنة، وتعد مجموعة أدوات تجربة التخفيف المحسّنة أداة مساعدة تساعد في منع استغلال الثغرات الأمنية في البرامج بنجاح.

توفر التكنولوجيا الموجودة في مجموعة أدوات تجربة التخفيف المحسّنة حماية خاصة وعقبات بحيث يجب على مؤلف الاستغلال التغلب على الثغرات الأمنية في البرامج، وعلى الرغم من أنه لا يمكن استغلال هذه التقنيات، إلا أنها لا تزال تعمل على جعل الاستغلال صعبًا قدر الإمكان.

الميزة الرئيسية لمجموعة أدوات تجربة التخفيف المحسّنة هي أنه يمكن استخدامها كطبقة دفاع إضافية ضد هجوم البرامج الضارة، بعد جدار الحماية وقبل برنامج مكافحة الفيروسات.

ومن ثم، يمكنك النقر هنا لتنزيل مجموعة أدوات تجربة التخفيف المحسّنة وتثبيتها لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

4. برنامج Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware هو برنامج لمكافحة القرصنة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows و Apple OS X، ويمكن أن يساعد برنامج Malwarebytes Anti-Malware في العثور على البرامج الضارة وإزالتها.

إضافة إلى ذلك، برنامج Malwarebytes Anti-Malware قادر على إصلاح الملفات التالفة وإزالة الجذور الخفية/ يمكن لبرنامج مكافحة القرصنة من Microsoft - Malwarebytes Anti-Malwareأيضًا القيام بالأمور التالية.

يمكن لبرنامج Malwarebytes Anti-Malware منع الوصول إلى صفحة الويب الضارة المعروفة ومنها، كما يمكن له اكتشاف البرامج الضارة تلقائيًا في الوقت الفعلي، ويمنع البرامج الضارة من إنهاء Malwarebytes أو تعديل عمليتها.

5. Anti-Hacker

الآن، سنعرض لك البرنامج الخامس لمكافحة القرصنة Anti-Hacker وهو برنامج مكافحة القرصنة المجاني وتم تصميم Anti-Hacker ليجعل من الصعب للغاية على المتسللين الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويحتاج فقط إلى بضع نقرات لإصلاح جميع مشكلات أمان Windows المعروفة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

برنامج مكافحة القرصنة المجاني يحتوي Anti-Hacker على الميزات التالية.

تعطيل الثغرات الأمنية "تشغيل كمسؤول".

تصحيح التحكم في حساب المستخدم لبرنامج جدار الحماية التابع لجهة خارجية.

خصوصية الكمبيوتر النظيفة.

الماسح الضوئي لبدء التشغيل.

كشف وإزالة كيلوغرز.

إعادة تعيين كافة الإعدادات الافتراضية.

لذلك، فإن برنامج مكافحة القرصنة هذا قادر على حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك تنزيله من الإنترنت.