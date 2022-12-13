الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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"القاهرة الإخبارية": فرنسا تدعم أوكرانيا بمليار يورو للتصدي لهجمات روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

تحرص الدولة الفرنسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية على مساعدة الجانب الأوكراني من أجل الصمود أمام القوة الروسية.

خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأوكراني طلب اليوم توفير 800 مليون يورو لدعم الشعب الأوكراني في هذه الحرب الروسية.

دعم الشعب الأوكراني

وأكد شقير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا حاولت جاهدة دعم الشعب الأوكراني بتوفير مليار يورو من أجل مساعدة أوكرانيا مالياً وعسكرياً، وبهذا الدعم أكدت فرنسا للقوة الغربية أنها لن تترك أوكرانيا في هذه الأزمة. 

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أنه بعد استعادة منطقة خرسون فالشعب والجيش الأوكراني قادر على التصدي الكامل للقوات الروسية.

الدعم الفرنسي لأوكرانيا

وأشار إلى أن هناك بعض الانتقادات على التمويل المالي الذي قدمته فرنسا لأوكرانيا، ولكن الذي لا يعرفه الكثيرون أن هذا الدعم سيتم خصمه من الرسوم الروسية التي تم تأمينها من قبل الشركات الروسية.

خالد شقير مراسل القاهرة الاخبارية الدعم الفرنسي الأوكراني أخبار الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية

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